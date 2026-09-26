Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR) realiza a 2ª Jornada de NutriçãoDivulgação/Renan Otto
Com temas atuais, os palestrantes falaram sobre “O eixo intestino-coração: o papel da microbiota na saúde cardiovascular”; “Tirzepatida e Nutrição Cardiometabólica: evidências e aplicações clínicas”; Nutrição oncológica em evidência: estratégias que melhoram a tolerância ao tratamento e a qualidade de vida”; e “Comida que Acolhe: o papel da alimentação e do ambiente no bem-estar do paciente”.
Além de quatro palestras, foram apresentados trabalhos acadêmicos e científicos com temas pertinentes e de relevância para a prática profissional.
“A realização dessa jornada reforça a importância de aproximarmos cada vez mais a ciência da assistência e dos resultados que buscamos para os nossos pacientes. O tema traduz exatamente esse propósito: transformar conhecimento científico atualizado em práticas que contribuam para um cuidado mais qualificado, individualizado e humanizado”, finalizou um dos organizadores da jornada, o enfermeiro e gerente de qualidade do HCCOR, Anderson Pais.
No fim das explanações, os nutricionistas puderam conhecer os trabalhos científicos e votaram naqueles que avaliaram como mais importantes. Os três primeiros lugares foram contemplados com troféus. “Mais do que promover a atualização dos nossos profissionais, a jornada representa um investimento na qualidade do cuidado. Quando unimos conhecimento, experiência e trabalho multiprofissional, conseguimos oferecer uma assistência mais completa e centrada nas necessidades de cada paciente”, finalizou Anderson.
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