Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR) realiza a 2ª Jornada de Nutrição - Divulgação/Renan Otto

Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR) realiza a 2ª Jornada de NutriçãoDivulgação/Renan Otto

Publicado 26/09/2026 19:10





Com temas atuais, os palestrantes falaram sobre “O eixo intestino-coração: o papel da microbiota na saúde cardiovascular”; “Tirzepatida e Nutrição Cardiometabólica: evidências e aplicações clínicas”; Nutrição oncológica em evidência: estratégias que melhoram a tolerância ao tratamento e a qualidade de vida”; e “Comida que Acolhe: o papel da alimentação e do ambiente no bem-estar do paciente”.



Além de quatro palestras, foram apresentados trabalhos acadêmicos e científicos com temas pertinentes e de relevância para a prática profissional.



“A realização dessa jornada reforça a importância de aproximarmos cada vez mais a ciência da assistência e dos resultados que buscamos para os nossos pacientes. O tema traduz exatamente esse propósito: transformar conhecimento científico atualizado em práticas que contribuam para um cuidado mais qualificado, individualizado e humanizado”, finalizou um dos organizadores da jornada, o enfermeiro e gerente de qualidade do HCCOR, Anderson Pais.



No fim das explanações, os nutricionistas puderam conhecer os trabalhos científicos e votaram naqueles que avaliaram como mais importantes. Os três primeiros lugares foram contemplados com troféus. “Mais do que promover a atualização dos nossos profissionais, a jornada representa um investimento na qualidade do cuidado. Quando unimos conhecimento, experiência e trabalho multiprofissional, conseguimos oferecer uma assistência mais completa e centrada nas necessidades de cada paciente”, finalizou Anderson. Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR) realizou a 2ª Jornada de Nutrição no Centro de Imagens e Especialidades (Ciesg), no Vila Três, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na tarde desta sexta-feira (25). O tema abordado foi “Conectando Ciência, Assistência e Resultado” e reuniu mais de cem pessoas entre universitários, estagiários e profissionais de Nutrição na troca de experiências.Com temas atuais, os palestrantes falaram sobre “O eixo intestino-coração: o papel da microbiota na saúde cardiovascular”; “Tirzepatida e Nutrição Cardiometabólica: evidências e aplicações clínicas”; Nutrição oncológica em evidência: estratégias que melhoram a tolerância ao tratamento e a qualidade de vida”; e “Comida que Acolhe: o papel da alimentação e do ambiente no bem-estar do paciente”.Além de quatro palestras, foram apresentados trabalhos acadêmicos e científicos com temas pertinentes e de relevância para a prática profissional.“A realização dessa jornada reforça a importância de aproximarmos cada vez mais a ciência da assistência e dos resultados que buscamos para os nossos pacientes. O tema traduz exatamente esse propósito: transformar conhecimento científico atualizado em práticas que contribuam para um cuidado mais qualificado, individualizado e humanizado”, finalizou um dos organizadores da jornada, o enfermeiro e gerente de qualidade do HCCOR, Anderson Pais.No fim das explanações, os nutricionistas puderam conhecer os trabalhos científicos e votaram naqueles que avaliaram como mais importantes. Os três primeiros lugares foram contemplados com troféus. “Mais do que promover a atualização dos nossos profissionais, a jornada representa um investimento na qualidade do cuidado. Quando unimos conhecimento, experiência e trabalho multiprofissional, conseguimos oferecer uma assistência mais completa e centrada nas necessidades de cada paciente”, finalizou Anderson.

Destaques do HCCOR

Neste mês de setembro, HCCOR comemorou a implantação de dois anos do setor de quimioterapia . Ao todo, até o fim de agosto, foram realizadas 2.615 sessões do tratamento, garantindo atendimento especializado e contribuindo para facilitar a rotina de quem enfrenta o tratamento contra o câncer.

Criado com a promessa de ampliar o acesso ao tratamento oncológico na cidade, o setor realiza mais de cem sessões mensais. As instalações do setor de quimioterapia contam com sala de recepção acolhedora e cinco poltronas com capacidade para atender até 10 pacientes por dia, considerando que cada sessão de quimioterapia demanda, em média, de três a quatro horas. O espaço é essencial no enfrentamento ao câncer e oferece tecnologia de ponta, segurança assistencial e cuidado humanizado.