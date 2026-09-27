São Gonçalo: após a identificação do foragido da Justiça, os guardas foram acionados e se dirigiram até o suspeito - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: após a identificação do foragido da Justiça, os guardas foram acionados e se dirigiram até o suspeitoDivulgação/Ascom

Publicado 27/09/2026 10:24

Agentes da Ronda Ostensiva Municipal Urbana ( ROMU ) prenderam, nesta madrugada de sexta-feira (25), um homem que estava furtando cabos na Rua Carlos Gianelli, no Boaçu. Com o suspeito, foram apreendidos dois metros de cabos e uma faca utilizada para praticar o crime. A prisão foi feita em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), comandanda pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transportes.

As câmeras da CSSG flagraram o suspeito escalando a marquise de um estabelecimento comercial e cortando os fios. Imediatamente, os guardas foram alertados e se dirigiram ao local, encontrando o homem em posse dos fios, uma faca e uma caixa óptica. O suspeito foi detido e levado para a 72ª DP (Mutuá), onde permaneceu preso.

Outra prisão na cidade

Os agentes realizaram uma segunda prisão nesta semana: um homem que estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu na terça-feira (22), no Centro da cidade, após o suspeito ter sido identificado pelo reconhecimento facial das câmeras da CSSG. Após a identificação do foragido da Justiça, os guardas foram acionados e se dirigiram até o suspeito. Ele foi detido e levado para a 72ª DP (Mutuá), onde permaneceu preso. Outras prisões por reconhecimento facial já foram realizadas em diversos pontos da cidade.

Vale destacar que as câmeras de reconhecimento facial da CSSG usam as bases de dados do Detran e da Polícia Civil para identificar os suspeitos. Quando as câmeras flagram um possível foragido e emitem um alerta, os agentes da CSSG comunicam aos agentes de segurança (Guarda Municipal ou Polícia Militar), que vão até o local e organizam um cerco tático para deter o suspeito, o abordando e conferindo sua identidade.

O sistema visa integrar inteligência e tecnologia com o objetivo de proteger os cidadãos e aumentar a eficiência das forças de segurança, garantindo maior cobertura e agilidade nas operações. Qualquer pessoa com um mandado de prisão em aberto pode ser reconhecida pelas câmeras.

