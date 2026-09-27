São Gonçalo: após a identificação do foragido da Justiça, os guardas foram acionados e se dirigiram até o suspeitoDivulgação/Ascom
Guarda prende homem que estava furtando cabos no Boaçu
Prisão aconteceu nesta madrugada da última sexta-feira e foram apreendidos dois metros de cabos e uma faca utilizada para praticar o crime
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Caravana de Arte e Lazer movimenta Colubandê neste sábado
Projeto de recreação gratuita da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo chega na Praça do Rocha no domingo (27), das 9h às 13h
Hospital do Câncer e do Coração realiza 2ª Jornada de Nutrição
Evento foi realizado no Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo, com o tema 'Conectando Ciência, Assistência e Resultado'
São Gonçalo participa de ação de conscientização na Ponte Rio-Niterói
Na ação, os motociclistas podiam assistir vídeos educativos, entendendo os principais riscos na direção, formas de prevenção de acidentes
Carro roubado em São Gonçalo é recuperado na Via Dutra
Veículo foi localizado aparentemente abandonado no km 325 da rodovia; segundo a PRF, placa instalada correspondia a outro automóvel
Acidente com viatura da PM complica trânsito no Rio do Ouro
Batida entre um Ford Ka e um veículo da Patrulha Maria da Penha interditou parte da via na quinta-feira (24)
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