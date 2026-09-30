São Gonçalo: sistema de reconhecimento facial da Central de Segurança de São Gonçalo também pode ser utilizado pela Polícia Militar - Luiz Carvalho/Ascom

São Gonçalo: sistema de reconhecimento facial da Central de Segurança de São Gonçalo também pode ser utilizado pela Polícia MilitarLuiz Carvalho/Ascom

Publicado 30/09/2026 08:10

O sistema de reconhecimento facial das câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) é um reforço na segurança pública da cidade e já auxiliou na captura de 14 pessoas este ano.

A última prisão ocorreu nesta segunda-feira (28), quando um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas foi detido no Pronto Socorro Central, no Zé Garoto. Ele foi capturado por agentes da Polícia Militar. Ainda neste mês, um outro foragido da Justiça foi preso no dia 22, no Centro de São Gonçalo, também após ser reconhecido pelas câmeras de segurança. Ele possuía um mandado em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Das 14 prisões de foragidos da Justiça reconhecidos pelas câmeras, cinco foram por mandados de prisão alimentícia, quatro por tráfico de drogas, duas por homicídio, uma por roubo, uma por furto e uma por associação ao tráfico de drogas. O sistema de reconhecimento facial da Central de Segurança de São Gonçalo também pode ser utilizado pela Polícia Militar, que passou a ter acesso em tempo real ao monitoramento realizado pela Prefeitura. Qualquer pessoa com um mandado de prisão em aberto pode ser reconhecida pelas câmeras, que estão espalhadas pela cidade.



O sistema usa as bases de dados do Detran e da Polícia Civil para identificar os suspeitos. Quando as câmeras flagram um possível foragido e emitem um alerta, os agentes da CSSG comunicam aos agentes de segurança (Guarda Municipal ou Polícia Militar), que vão até o local e montam um cerco tático para deter o suspeito. Ele é abordado e, a partir daí, pede-se o documento dele, verificando se é o mesmo nome que consta no sistema judicial e se há similaridades físicas do suspeito com a foto do sistema. Em caso positivo, ele é levado para a delegacia mais próxima, que confirma o mandado de prisão e o suspeito permanece preso.

Caso seja constatado, durante a abordagem, que a pessoa não é foragida da Justiça, ela é imediatamente liberada, sem a necessidade de ir até uma delegacia. Os documentos apresentados também são verificados na abordagem para constatar se são verdadeiros ou não. As câmeras com reconhecimento facial também estão presentes no Parque RJ São Gonçalo.

