São Gonçalo: unidade de saúde do Coelho passa a oferecer atendimento especializado - Luiz Carvalho/Ascom

São Gonçalo: unidade de saúde do Coelho passa a oferecer atendimento especializadoLuiz Carvalho/Ascom

Publicado 09/10/2026 08:00

A Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade (LCSO) da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo completou um ano em setembro. E agora, próximo ao Dia Nacional de Prevenção à Obesidade, em 11 de outubro, a iniciativa é expandida, já que a implantação do programa foi tão significativa e importante para os pacientes. Os portadores de obesidade grave ganham mais um local de atendimento multiprofissional: o PAM Coelho.

Os consultórios especializados iniciaram as atividades no PAM Neves para os adultos; e na Clínica da Criança, no Zé Garoto, para as crianças, em setembro de 2025. Os dois continuam ativos. E os adultos receberam o reforço de mais uma unidade no Coelho. Em todas as unidades, os pacientes têm acompanhamento com uma equipe multiprofissional formada por endocrinologista, enfermeiro, nutricionista, psiquiatra, educador físico e psicólogo.

Júlia Henrique e Silva, de 23 anos, começou o seu atendimento há cerca de cinco anos na USF perto da sua residência. Quando a LCSO começou no PAM Neves, ela foi encaminhada para o atendimento na unidade. Ela vai completar um ano em novembro e foi inserida na fila do Sistema Estadual de Regulação (SER) para a realização da cirurgia bariátrica. Atualmente com 189 quilos, ela deve perder mais 50 quilos até o procedimento.

“O programa está me ajudando bastante. A médica, a nutricionista e a psicóloga são muito boas, dão total assistência. Há dois meses, também fui encaminhada para fazer o tratamento simultâneo no Iede (Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione, no Rio), onde faço exames mais especializados para o meu peso e é o local que prepara para fazer a bariátrica”, explicou Júlia, que pretende mudar de vida após a cirurgia.

Desenvolvida por nutricionistas da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (Atan) da Secretaria de Saúde, a LCSO é para os pacientes portadores de obesidade grave. O primeiro passo é procurar uma USF, onde os pacientes serão avaliados. Aqueles que necessitarem do atendimento especializado serão encaminhados para a Linha de Cuidados. “A Linha representa um importante avanço na assistência aos pacientes com obesidade grave em São Gonçalo. Ao completar um ano de implantação, temos a satisfação de observar que o serviço vem se consolidando e ampliando o acesso ao acompanhamento especializado. Nosso objetivo é oferecer um cuidado integral e contínuo, considerando não apenas a perda de peso, mas também as condições de saúde, os aspectos emocionais e a qualidade de vida de cada paciente”, disse a coordenadora Maiana Maria.

Os gonçalenses adultos que serão direcionados para o consultório especializado são aqueles que têm índice de massa corporal (fórmula utilizada para avaliar se uma pessoa tem um peso saudável em relação à sua altura - IMC) igual ou superior a 40, considerado portador de obesidade grave pelo Ministério da Saúde e com risco elevado de desenvolver múltiplas doenças como diabetes tipo 2, hipertensão, problemas cardíacos, respiratórios e nas articulações.

As crianças e adolescentes elegíveis para o tratamento são aquelas com sobrepeso, se portadora de diabetes até 16 anos, 11 meses e 29 dias e as com obesidade, independente se apresentarem comorbidades, também até 16 anos, 11 meses e 29 dias. A avaliação desses dados será realizada pelos profissionais das USFs.