São Gonçalo: diferentes informações sobre a distribuição de senhas e a quantidade de pessoas que ainda poderiam ser atendidas - Reprodução/Internet

São Gonçalo: diferentes informações sobre a distribuição de senhas e a quantidade de pessoas que ainda poderiam ser atendidasReprodução/Internet

Publicado 10/10/2026 19:26

Centenas de trabalhadores do comércio enfrentaram horas de espera ao longo desta semana para formalizar a oposição ao desconto da contribuição assistencial junto ao Sindicato dos Empregados no Comércio, localizado no Centro de São Gonçalo . A intensa procura pelo serviço gerou filas extensas e uma série de reclamações relacionadas à organização do atendimento.

O procedimento foi realizado entre segunda-feira (5) e sexta-feira (9), no horário das 9h às 17h. No entanto, desde os primeiros dias, comerciários relataram demora na distribuição de senhas e dificuldades para obter informações sobre o andamento dos atendimentos.

Profissionais de São Gonçalo, Niterói, Maricá e de outros municípios da região compareceram ao local para exercer o direito de oposição à cobrança. Muitos chegaram ainda pela manhã e permaneceram durante várias horas aguardando atendimento.

Falta de informações gerou insatisfação

Entre as principais reclamações dos trabalhadores estavam a escassez de informações sobre a quantidade de senhas disponíveis e a ausência de previsões mais claras sobre o tempo de espera. Segundo relatos, em diversos momentos houve dúvidas sobre quantas pessoas ainda seriam atendidas ao longo do dia.

A situação provocou preocupação especialmente entre aqueles que precisaram se deslocar de outras cidades ou deixar suas atividades profissionais para comparecer ao sindicato. Alguns comerciários afirmaram ter alterado compromissos e horários de trabalho para conseguir participar do procedimento dentro do prazo estipulado.

Uma trabalhadora ouvida pela reportagem contou que chegou ao local durante a tarde, enquanto uma amiga já aguardava atendimento desde o período da manhã. Ela relatou que, ao longo do dia, diferentes informações foram divulgadas sobre a liberação de novas senhas, o que aumentou a incerteza entre as pessoas que permaneciam na fila.

Trabalhadores sugerem mudanças no atendimento

Diante da grande movimentação, trabalhadores defenderam a adoção de alternativas que possam tornar o processo mais ágil e organizado em futuras ocasiões. Entre as sugestões apresentadas estão a disponibilização de senhas por meio eletrônico e a divisão dos atendimentos por município de origem, medida que poderia reduzir a concentração de pessoas em um único local.

Também houve críticas à estrutura oferecida para receber os trabalhadores, especialmente para aqueles que permaneceram várias horas aguardando atendimento em pé e expostos às condições climáticas.

Segundo relatos obtidos pela reportagem, em determinados momentos circulou a informação de que não haveria garantia de atendimento para todos os presentes. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de pessoas que eventualmente deixaram o local sem concluir o procedimento.

Entenda a contribuição assistencial

A contribuição assistencial é uma cobrança que pode ser estabelecida por meio de acordos ou convenções coletivas firmadas entre sindicatos patronais e representantes dos trabalhadores. O valor pode ser aplicado a todos os integrantes da categoria profissional, inclusive aos que não são filiados ao sindicato.

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade da cobrança, desde que seja garantido ao trabalhador o direito de manifestar oposição individualmente. O entendimento foi fixado no julgamento do Tema 935 da repercussão geral.

As regras para apresentação dessa oposição, incluindo prazos, locais e formas de registro, são definidas nas negociações coletivas de cada categoria e devem ser observadas pelos trabalhadores interessados em não autorizar o desconto.

Apesar das dificuldades relatadas ao longo da semana, o prazo para formalização da oposição foi mantido até a sexta-feira (9), conforme cronograma divulgado pela entidade sindical.