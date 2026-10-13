São Gonçalo: menina faleceu na manhã de hoje no HEAT - Reprodução/Internet

São Gonçalo: menina faleceu na manhã de hoje no HEATReprodução/Internet

Publicado 13/10/2026 13:04

Morreu na manhã desta terça-feira (13) a segunda criança ferida no incêndio que destruiu uma residência no bairro Guaxindiba, em São Gonçalo. A vítima, Maria Julia Santos, de 2 anos, estava internada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) , no Colubandê, desde o dia 30 de setembro, quando ocorreu a tragédia, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

A morte acontece poucos dias após o falecimento da irmã da menina, Ariela Santos Silvestre, de 6 anos, que também sofreu queimaduras graves durante o incêndio. A criança morreu na última semana após permanecer internada na mesma unidade hospitalar.

As duas irmãs estavam na casa juntamente com o irmão, de 4 anos, quando as chamas começaram durante a madrugada. O menino não ficou ferido.

De acordo com as informações apuradas, vizinhos perceberam o incêndio e agiram rapidamente para socorrer as crianças e acionar ajuda. As duas meninas foram encaminhadas para atendimento médico em estado grave, enquanto o irmão recebeu assistência e foi acolhido pelo Conselho Tutelar.

Segundo as investigações, a mãe das crianças não estava na residência no momento em que o fogo teve início. Após o ocorrido, ela foi levada para prestar esclarecimentos à polícia sob suspeita de abandono de incapaz.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara), que continua apurando as circunstâncias do incêndio, incluindo as causas do fogo e a situação em que os irmãos se encontravam quando o acidente aconteceu.

Com a morte de Maria Julia Santos, o número de vítimas fatais da tragédia subiu para duas. As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso.