Candidatos devem ficar atentos na hora do pagamento da taxa - Divulgação/Ascom

Candidatos devem ficar atentos na hora do pagamento da taxaDivulgação/Ascom

Publicado 15/10/2026 10:30

Prefeitura de São Gonçalo informa aos interessados em participar do novo concurso da Guarda Municipal para que fiquem atentos aos bancos autorizados para a quitação da taxa de inscrição, pelo Documento de Arrecadação Municipal (DAM). O pagamento em bancos não autorizados tem ocasionado dificuldades no processo de conciliação bancária e, consequentemente, na identificação e confirmação dos respectivos pagamentos.

No item 4.2.2 alínea 'd' dos editais do concurso da Guarda, publicados no Diário Oficial do município em 23 de setembro, está especificado que o pagamento do DAM, no valor de R$ 95,18, deve ser feito nas seguintes instituições bancárias conveniadas: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e Caixa Econômica Federal.

Os concursos, que possuem vagas para o cargo de guarda nível II e de psicólogo, estão sendo realizados pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos – Instituto Selecon (https://selecon.org.br/). As inscrições iniciaram no dia 28 de setembro e seguem até o dia 18 de novembro, sendo realizadas exclusivamente pelo site do Selecon, que também publicou um aviso sobre a importância do pagamento nas instituições bancárias corretas. A taxa de inscrição poderá ser paga até o dia 19 de novembro.



Divulgação no site da Selecon



A divulgação do cartão de convocação com data, horário e local da prova será feita no dia 14 de janeiro de 2027, também no site do Selecon.

Sobre as vagas disponíveis no concurso - Ao todo, são 100 vagas (95 de ampla concorrências e cinco para pessoas com deficiência) para guarda municipal nível II e uma vaga para psicólogo (de ampla concorrência), além de 500 vagas para cadastro de reserva.

Para participar do concurso, o interessado no cargo de guarda nível II deverá ter o ensino médio completo, com diploma reconhecido pelo MEC, e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias AB ou superior. Já para o cargo de Psicólogo, é necessário ter concluído o curso superior em Psicologia, com diploma reconhecido pelo MEC, registro ativo no Conselho Regional de Psicologia – CRP e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias AB ou superior.