São Gonçalo: a Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) recebe animais silvestres provenientes de resgates realizados por órgãos públicos - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: a Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) recebe animais silvestres provenientes de resgates realizados por órgãos públicos Divulgação/Ascom

Publicado 22/10/2026 12:43

Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) , vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes de São Gonçalo, realizou a soltura de quatro animais silvestres nesta semana. A ação devolveu à natureza dois jacarés-de-papo-amarelo e dois cágados-amarelos, que haviam sido resgatados em diferentes municípios da região e passaram por avaliações veterinárias, acompanhamento especializado e período de reabilitação antes do retorno ao ambiente natural.

A operação contou com o apoio do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), administrado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), responsável por auxiliar na definição da área adequada para a soltura.

Localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, no bairro Maria Paula, a ASAS atua no acolhimento, manejo, recuperação e reintegração de animais silvestres, atendendo ocorrências de São Gonçalo e de cidades vizinhas.

Recuperação garantiu retorno seguro à vida silvestre

Entre os animais devolvidos à natureza estava um jacaré-de-papo-amarelo com cerca de 1,40 metro de comprimento, resgatado pelo Corpo de Bombeiros no início de outubro. Após exames clínicos e observação de comportamento, os técnicos concluíram que o animal apresentava condições adequadas para voltar ao seu habitat.

O segundo jacaré, com aproximadamente 1,20 metro, foi encontrado pela Guarda Municipal Ambiental de Itaboraí. Ao chegar à unidade, apresentava sinais de desnutrição e precisou passar por tratamento especializado em uma clínica de recuperação de animais silvestres. Depois de recuperar o peso e a condição física, retornou à ASAS e foi liberado para a soltura.

Os dois cágados-amarelos haviam sido resgatados pela Guarda Ambiental de Maricá, em Itaipuaçu. Após avaliações técnicas que confirmaram bom estado de saúde, os répteis também foram considerados aptos para retornar à natureza.

A área escolhida para a soltura passou por vistoria prévia das equipes ambientais. Foram analisados fatores como disponibilidade de alimento, abrigo, qualidade ambiental e distância de áreas urbanizadas, garantindo condições favoráveis para a adaptação e sobrevivência dos animais.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, o trabalho desenvolvido pela ASAS é fundamental para a preservação da fauna silvestre e para a manutenção do equilíbrio ambiental. A orientação para a população é que, ao encontrar um animal silvestre ferido, debilitado ou fora de seu habitat, não tente capturá-lo ou manipulá-lo, acionando imediatamente os órgãos responsáveis pelo resgate.

Serviço

Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS)

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, APA Estâncias de Pendotiba, Maria Paula, São Gonçalo

Funcionamento: diariamente, das 9h às 15h

Telefone: (21) 2199-6336

E-mail: asasambiental@saogoncalo.rj.gov.br

Comando de Polícia Ambiental

Telefone: 0300 253 1177

Orientação: Ao encontrar animais silvestres em situação de risco, mantenha distância e acione os órgãos especializados para que o resgate seja realizado de forma segura tanto para o animal quanto para a população.