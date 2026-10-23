São Gonçalo: após pavimentação concluída nesta quinta-feira, intervenções entram na reta finalDivulgação/Ascom

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Leonardo Soares
As obras de contenção realizadas no bairro Lindo Parque, em São Gonçalo, estão próximas da conclusão. Nesta quinta-feira (22), foi realizada a pavimentação da Rua Vinte e Sete de Julho, via que sofreu um deslizamento e cedeu parcialmente há cerca de um ano em consequência das fortes chuvas que atingiram o município.
As intervenções são executadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo desde fevereiro deste ano e têm como objetivo recuperar a área afetada, além de melhorar as condições de drenagem, urbanização e segurança do local.
Com investimento de R$ 4.669.077,63, a obra busca evitar novos processos erosivos e minimizar os impactos provocados por períodos de chuva intensa.
Estrutura reforçada para evitar novos deslizamentos
Para garantir a estabilidade da encosta e da via, foram implantadas diversas soluções de engenharia ao longo da intervenção. Entre elas estão a construção de escada hidráulica para captação e escoamento das águas pluviais, instalação de canaletas para redução da pressão sobre o solo, aplicação de telas de alta resistência para contenção da erosão e proteção do talude, além do replantio de vegetação com raízes mais profundas.
O projeto também incluiu a execução de cortina atirantada, construção de muretas de proteção, implantação de calçadas na parte superior da encosta e a recuperação do pavimento da Rua Vinte e Sete de Julho.
Segundo a prefeitura, as medidas foram planejadas para aumentar a segurança dos moradores e reduzir o risco de novos danos durante períodos chuvosos.
Moradores aprovam resultado da intervenção
A recuperação da via tem sido bem recebida pelos moradores da região, que acompanharam de perto os danos provocados pela erosão e os trabalhos de reconstrução.
O arquiteto Célio Alves, de 47 anos, morador do bairro, afirmou que a obra trouxe tranquilidade à população local.
“Está ficando boa a obra. A rua foi cedendo aos poucos e ficamos com medo de que continuasse afundando e atingisse as casas. Agora o problema foi resolvido e vai ficar até melhor do que estava antes”, avaliou.
Conclusão depende de ajustes finais
Apesar de a obra estar praticamente concluída, a prefeitura informa que alguns serviços complementares ainda poderão ser realizados nas próximas semanas. Os trabalhos dependerão das condições climáticas e envolvem pequenos reparos e ajustes finais para a entrega definitiva da intervenção.
Com cerca de 99% dos serviços executados, a expectativa é que a obra seja finalizada em breve, devolvendo plenamente a segurança e a mobilidade aos moradores do Lindo Parque.