Tropas federais vão auxiliar na segurança do segundo turno em São Gonçalo e Niterói - Divulgação/Ascom

Tropas federais vão auxiliar na segurança do segundo turno em São Gonçalo e NiteróiDivulgação/Ascom

Publicado 22/10/2026 17:40

Niterói e São Gonçalo estão entre os municípios fluminenses que contarão com a atuação de tropas federais durante o segundo turno das eleições , marcado para este domingo (25). A autorização foi concedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após pedido encaminhado pela Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro com o objetivo de reforçar a segurança durante o processo eleitoral.

A decisão foi assinada pelo ministro Nunes Marques e contempla 15 cidades do estado. Além de Niterói e São Gonçalo, receberão apoio federal os municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.

Reforço busca garantir tranquilidade durante o pleito

A solicitação foi apresentada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que apontou a necessidade de apoio adicional para assegurar a ordem pública e o pleno exercício do voto. Com a autorização do TSE, as forças federais poderão atuar em conjunto com a Justiça Eleitoral para garantir a segurança de eleitores, mesários e servidores envolvidos na realização do segundo turno.

De acordo com os argumentos apresentados pelo TRE-RJ, a medida leva em consideração a permanência de fatores de risco relacionados à atuação de organizações criminosas e milícias em áreas da Região Metropolitana e do interior fluminense. Segundo o tribunal, a influência desses grupos em determinados territórios pode comprometer a liberdade de escolha dos eleitores e afetar a segurança do processo eleitoral.

Decisão mantém estratégia adotada no primeiro turno

O pedido de reforço foi aprovado pelo plenário do TRE-RJ em 15 de outubro. Na avaliação dos magistrados, permanecem as mesmas condições de segurança que justificaram a presença de tropas federais durante o primeiro turno da eleição.

Ao analisar o caso, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu que todos os requisitos legais para o emprego das forças federais haviam sido cumpridos, incluindo a identificação dos municípios que necessitam do apoio e a apresentação das justificativas para a operação.

Com a autorização formalizada, a segurança eleitoral poderá contar com reforço federal nas cidades contempladas, garantindo o planejamento e a mobilização do efetivo necessário para o domingo de votação.