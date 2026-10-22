Tropas federais vão auxiliar na segurança do segundo turno em São Gonçalo e NiteróiDivulgação/Ascom
Niterói e São Gonçalo terão reforço de tropas federais no segundo turno
Medida foi autorizada pelo TSE após solicitação da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro para garantir a segurança durante a votação e a apuração dos votos
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Data reforça importância das vacinas para crianças, adolescentes e adultos e faz parte do Calendário Nacional de Vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS)
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