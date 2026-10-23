São Gonçalo: trânsito ficou confuso nas primeiras horas da manhã de hoje, após o acidente na BR 101 esta madrugada - Reprodução/Internet

São Gonçalo: trânsito ficou confuso nas primeiras horas da manhã de hoje, após o acidente na BR 101 esta madrugadaReprodução/Internet

Publicado 23/10/2026 09:10

Um acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (22) causou transtornos no trânsito da BR-101 , na altura do bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, no sentido Itaboraí. As circunstâncias da ocorrência ainda estavam sendo apuradas pelas autoridades nas primeiras horas do dia, enquanto motoristas enfrentavam retenções no trecho.

Equipes de atendimento foram acionadas para prestar socorro e atuar na liberação da pista, uma das mais importantes ligações viárias entre os municípios da Região Metropolitana e o interior do estado. A movimentação de veículos ficou prejudicada durante o atendimento da ocorrência, refletindo no fluxo de quem seguia em direção a Itaboraí e à Região dos Lagos.

Rodovia é uma das mais movimentadas do estado

Conhecida como Rodovia Niterói-Manilha, a BR-101 é uma das principais vias de circulação do Rio de Janeiro. O trecho que corta São Gonçalo concentra diariamente um grande volume de veículos de passeio, ônibus e caminhões, funcionando como corredor estratégico para municípios como Itaboraí, Rio Bonito, Silva Jardim, Casimiro de Abreu e cidades da Região dos Lagos.

Além da importância para o transporte de cargas, a rodovia é utilizada diariamente por milhares de trabalhadores que se deslocam entre São Gonçalo, Niterói e outros municípios da região metropolitana. Por esse motivo, qualquer ocorrência costuma gerar reflexos significativos no trânsito.

O trecho do Porto da Pedra está entre os pontos de maior movimento da BR-101 em São Gonçalo, por reunir acessos a bairros populosos e importantes conexões urbanas. Nos horários de pico, congestionamentos são frequentes, cenário que acaba sendo agravado em casos de acidentes ou interdições.

Motoristas devem redobrar a atenção

Especialistas em segurança viária alertam que o aumento do fluxo de veículos durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã exige atenção redobrada dos condutores, especialmente em trechos urbanos da BR-101, onde há intensa circulação de veículos pesados e mudanças constantes no ritmo do trânsito.

As autoridades recomendam que motoristas mantenham distância segura dos demais veículos, respeitem os limites de velocidade e acompanhem as informações sobre as condições da rodovia antes de iniciar a viagem.

A ocorrência reforça a necessidade de cautela em uma rodovia que, além de ser um dos principais eixos logísticos do estado, registra diariamente grande movimentação de veículos e permanece entre as estradas com maior volume de tráfego na Região Metropolitana do Rio.