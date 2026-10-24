São Gonçalo: unidade de ensino do Galo Branco promove evento com alunos do quinto ano - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: unidade de ensino do Galo Branco promove evento com alunos do quinto anoRenan Otto/Ascom

Publicado 24/10/2026 08:00

A fantasia como forma de incentivo à leitura foi o objetivo do Chá com a Alice, dos alunos do quinto ano do CIEP 438 Rubens Maurício da Silva Abreu, no Galo Branco , na última quarta-feira (21). O evento aconteceu durante o Clube do Livro, em que os alunos estão lendo “Alice no País das Maravilhas”, uma iniciativa da professora Marlise Ferraz, que uniu a magia da história com o desenvolvimento dos alunos na sala de aula.

O Clube do Livro funciona às quartas-feiras, no contraturno escolar, quando os alunos são convidados a viajar por meio das histórias. No quinto ano, o Clube já trabalhou contos e o livro “O Menino Maluquinho”; já no sexto ano, o Clube trabalha, atualmente, com o livro “O Diário de Anne Frank”.

“Geralmente nós lemos um ou dois capítulos por Clube e a ideia é que eles leiam. Como hoje entramos no capítulo do Chapeleiro Maluco, que é o Chá Maluco da Alice, nós fizemos esse evento do Chá com a Alice. É para eles verem que ler é gostoso e divertido. Temos a parte tradicional de sala de aula, mas tem horas que é preciso voar um pouco, sair daquele ambiente e vir para a Sala de Leitura”, afirmou a professora.

Para a aluna Ágata Vitória Valadares, de 13 anos, o Clube do Livro ajudou na fluidez da leitura e também melhorou as notas. “Eu estou achando ótimo, porque nos auxilia na hora de ler, lemos com mais rapidez. Eu melhorei muito as notas, eu tirava notas ruins e, depois do Clube do Livro, comecei a tirar notas muito melhores. Fortaleceu a nossa leitura, sem falar que os livros que a gente lê sempre nos ensinam alguma coisa”.