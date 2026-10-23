São Gonçalo: ocorrência resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e de um rádio comunicadorReprodução/Policia Militar
PM apreende metralhadora e prende dois suspeitos no Miriambi
Ação do 7º BPM resultou ainda na apreensão de drogas e de um rádio comunicador na comunidade gonçalense
Guarda Municipal prende homem após furto em ponto de ônibus
Acusado já tinha outras anotações por furto, receptação e roubo
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Obras de contenção no Lindo Parque recuperam via que cedeu após chuvas
Após pavimentação concluída nesta quinta-feira, intervenções entram na reta final
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Ocorrência foi registrada no sentido Itaboraí, na altura do bairro Porto da Pedra, um dos trechos mais movimentados da Rodovia Niterói-Manilha
São Gonçalo recebe 1ª Semana de Cultura Cristã com atrações gratuitas
Evento reúne apresentações artísticas, exposições, teatro, dança e atividades para toda a família entre os dias 24 e 31 de outubro
Niterói e São Gonçalo terão reforço de tropas federais no segundo turno
Medida foi autorizada pelo TSE após solicitação da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro para garantir a segurança durante a votação e a apuração dos votos
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