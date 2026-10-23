São Gonçalo: ocorrência resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e de um rádio comunicador - Reprodução/Policia Militar

São Gonçalo: ocorrência resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e de um rádio comunicadorReprodução/Policia Militar

Publicado 23/10/2026 13:24

Uma operação da Polícia Militar realizada na comunidade do Miriambi, em São Gonçalo , terminou com a apreensão de uma metralhadora calibre 9 milímetros, drogas e um rádio comunicador, além da prisão de dois suspeitos. A ação ocorreu nesta quinta-feira (22) e foi conduzida por agentes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

Segundo a corporação, os policiais faziam patrulhamento na região quando identificaram movimentações consideradas suspeitas em pontos da comunidade. Durante a ação, um dos homens foi abordado em uma área conhecida como Favelinha, onde os agentes encontraram material entorpecente.

As buscas continuaram nas proximidades do Campo da Alvorada, onde outros suspeitos foram avistados. Um deles conseguiu escapar, enquanto outro acabou detido com uma mochila contendo drogas.

Armamento foi localizado durante buscas em imóvel

O principal destaque da operação foi a apreensão de uma metralhadora calibre 9 mm. De acordo com a Polícia Militar, o armamento foi encontrado em um imóvel onde o suspeito que fugiu teria tentado se esconder. No local, os agentes também encontraram uma pequena quantidade de entorpecentes.

Além da arma, os policiais recolheram um rádio comunicador e uma quantidade de drogas, cujo volume total não havia sido informado até o fechamento da ocorrência.

A presença de armamentos de uso restrito tem sido uma preocupação constante das forças de segurança, especialmente em áreas dominadas pelo tráfico de drogas na Região Metropolitana do Rio.

Caso foi encaminhado para a 74ª DP

Após a operação, os dois suspeitos detidos e todo o material apreendido foram levados para a 74ª Delegacia de Polícia (Alcântara), responsável pelo registro da ocorrência e pela continuidade das investigações.

A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do caso, assim como a possível participação dos envolvidos em atividades relacionadas ao tráfico de drogas na região. Até o momento, a identidade do homem que conseguiu fugir não foi divulgada pelas autoridades.

A ocorrência faz parte das ações de combate ao crime realizadas regularmente em São Gonçalo, município que concentra operações voltadas à apreensão de armas, drogas e equipamentos utilizados por organizações criminosas.