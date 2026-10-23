São Gonçalo: suspeito furtou a mochila da vítima, que continha cartões bancários, documentos, moedas e um telefone celular - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: suspeito furtou a mochila da vítima, que continha cartões bancários, documentos, moedas e um telefone celularDivulgação/Ascom

Publicado 23/10/2026 13:54 | Atualizado 23/10/2026 13:58

Guarda Municipal de São Gonçalo prendeu um homem que furtou uma vítima que estava em um ponto de ônibus na madrugada desta sexta-feira (23), na Avenida Presidente Kennedy, no Centro. Os agentes foram acionados após o flagrante do crime, que foi capturado pelas câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo. O suspeito furtou a mochila da vítima, que continha cartões bancários, documentos, moedas e um telefone celular.

A vítima, um homem de 63 anos, estava em um ponto de ônibus quando o suspeito passou e pegou sua mochila, fugindo em seguida. Após as câmeras da CSSG flagrarem a ação, os guardas foram acionados, iniciando as buscas pelo suspeito, um homem de 38 anos.

Suspeito já tinha outras anotações policiais

O acusado foi encontrado nas proximidades, com os documentos da vítima. Ele foi abordado, revistado e detido. Os documentos, a mochila e cartões da vítima foram recuperados, com exceção de seu celular. O suspeito foi levado para a 72ª DP (Mutuá), onde foi preso. Com ele, foram apreendidos também sete alicates de corte, três facas, duas tesouras e um torquês. O suspeito já tinha outras anotações por furto, receptação e roubo.



A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno.