São Gonçalo: obras de infraestrutura irão beneficiar mais de cento e vinte ruas do bairro - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: obras de infraestrutura irão beneficiar mais de cento e vinte ruas do bairroDivulgação/Ascom

Publicado 24/10/2026 10:00

As obras de infraestrutura e urbanização em Santa Izabel, em São Gonçalo , seguem em ritmo acelerado e já atingiram 39% de execução. O projeto, considerado um dos maiores da região, contempla mais de 120 vias do bairro com intervenções que incluem drenagem, pavimentação, construção de meios-fios, calçadas e melhorias urbanísticas.

Atualmente, as equipes trabalham na implantação de meios-fios na Estrada do Sapê e na construção de novas calçadas na Rua Dote. Segundo o balanço da obra, já foram instaladas redes de drenagem em 108 ruas contempladas pelo projeto. Além disso, 58 vias já receberam meios-fios e calçadas, enquanto 29 foram totalmente pavimentadas.

As intervenções são resultado de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria das Cidades. O investimento total supera R$ 174 milhões, com prazo de execução previsto em 18 meses.

Moradores acompanham transformação histórica no bairro

Para quem vive há décadas em Santa Izabel, as mudanças representam a realização de uma antiga reivindicação da comunidade. É o caso da aposentada Cristina Monteiro, de 73 anos, moradora do bairro há 37 anos.

Segundo ela, a falta de infraestrutura sempre foi um dos principais desafios enfrentados pelos moradores, que conviviam com ruas esburacadas e sem pavimentação adequada.

“Era muito barro, muitos buracos e nenhum asfalto. Durante anos ouvimos promessas de melhorias que nunca saíam do papel. Nós mesmos tivemos que fazer alguns reparos para amenizar a situação. Criei meus filhos e netos aqui e já não acreditava mais que essa obra fosse acontecer. Agora estamos vendo a transformação chegar ao bairro”, relatou.

A aposentada destaca ainda que as intervenções devem trazer mais segurança e acessibilidade para quem circula pelas ruas da região.

“Já aconteceram muitos acidentes aqui. Temos cadeirantes que passam diariamente pelas ruas e essas melhorias vão facilitar muito a locomoção de todos. É uma mudança que vai beneficiar muita gente”, afirmou.

Drenagem e pavimentação prometem melhorar a qualidade de vida

Além da recuperação das vias, a implantação das redes de drenagem é apontada como uma das etapas mais importantes do projeto. A medida tem como objetivo reduzir os problemas causados por alagamentos e pelo acúmulo de água durante períodos de chuva intensa, uma antiga reclamação dos moradores.

Com a conclusão das obras, a expectativa é que Santa Izabel passe a contar com uma infraestrutura urbana mais moderna, oferecendo melhores condições de mobilidade, segurança viária e qualidade de vida para a população.

O cronograma prevê a continuidade dos serviços nos próximos meses até que todas as ruas contempladas pelo projeto recebam as intervenções previstas.