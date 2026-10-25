São Gonçalo: eleições no município sofreram problemas relatados pelo PT e pelo Instituto Transparência Eleitoral Brasil - Reprodução/Internet

São Gonçalo: eleições no município sofreram problemas relatados pelo PT e pelo Instituto Transparência Eleitoral BrasilReprodução/Internet

Publicado 25/10/2026 16:51

Eleitores das comunidades do Salgueiro, Itaoca e Fazenda dos Mineiros, em São Gonçalo , passaram a votar no São Gonçalo Shopping, localizado no bairro Boavista, após uma transferência de seções eleitorais promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). A alteração, realizada no período do segundo turno das eleições, foi motivada por questões de segurança informadas pelo tribunal e acendeu debates sobre o impacto da logística no acesso às urnas.

A alteração geográfica estendeu o trajeto percorrido pelos moradores da região até o momento de votação. Com a transferência para o shopping central, a dependência do transporte público coletivo aumentou, exigindo maior deslocamento daqueles que necessitam se locomover a partir das comunidades de origem.

Questionamento

As mudanças provocaram questionamentos do PT, o Partido dos Trabalhadores. Em seu requerimento, o PT solicita acesso aos documentos, relatórios e estudos de segurança que embasaram a decisão. A legenda sugere ainda a definição de locais alternativos mais próximos dos moradores.

Medidas preventivas também foram levantadas. São elas:

- Monitoramento por GPS: acompanhamento em tempo real da operação dos ônibus em pontos considerados críticos.



- Transparência operacional: checagem de dados das concessionárias, incluindo saídas de garagem, escalas de trabalho e rastreamento de veículos, para comparar a frota em dias normais com a operada nas eleições.



- Canais de denúncia: Criação de meios diretos para a população relatar falhas na circulação das linhas.



O TRE-RJ informou que os requerimentos e dados relativos ao funcionamento da frota e à logística do pleito estão em fase de análise, podendo ser compartilhados com o Ministério Público Eleitoral para o acompanhamento do processo.



Durante o acompanhamento das sessões, o Instituto Transparência Eleitoral Brasil (TE Brasil) relatou pontualmente dois episódios de impedimento temporário da atividade de observação por integrantes de mesas receptoras de votos. As situações foram resolvidas no próprio local após esclarecimentos sobre a atuação da missão institucional.