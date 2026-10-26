São Gonçalo: eleição teve aumento de votos para reeleição do Presidente Lula - Reprodução/Internet

São Gonçalo: eleição teve aumento de votos para reeleição do Presidente LulaReprodução/Internet

Publicado 26/10/2026 12:50

Embora não tenha conquistado a maioria dos votos em São Gonçalo , o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou um crescimento expressivo de apoio entre o primeiro e o segundo turno das eleições. O petista recebeu 45.217 votos a mais na cidade na votação decisiva, resultado que chamou a atenção de eleitores e lideranças políticas da região.

O avanço acompanha um movimento observado em diferentes partes do país, onde Lula ampliou sua votação na reta final da disputa presidencial. Em São Gonçalo, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o aumento ocorreu em uma cidade considerada tradicionalmente favorável ao grupo político ligado à família Bolsonaro.

Diferença entre os turnos chama atenção

No primeiro turno, Lula obteve 190.984 votos no município. Já no segundo turno, o número subiu para 236.201 votos válidos, um crescimento de 45.217 votos.

Já o adversário, Flávio Bolsonaro (PL), vencedor na cidade, passou de 247.529 votos no primeiro turno para 255.685 votos no segundo, registrando um acréscimo de 8.156 votos no mesmo período.

Os números demonstram que, apesar da manutenção da liderança do candidato do PL na cidade, o crescimento de Lula entre os dois turnos foi significativamente superior.

Reeleição histórica em âmbito nacional

No cenário nacional, Lula garantiu a reeleição para seu quarto mandato presidencial ao conquistar 51,79% dos votos válidos, totalizando 64.256.232 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No primeiro turno, o petista havia recebido 53.879.538 votos, equivalentes a 45,16% do total válido, ampliando significativamente sua votação na etapa decisiva do pleito.

Repercussão nas redes sociais

O desempenho de Lula em São Gonçalo também repercutiu nas redes sociais. O deputado federal Dimas Gadelha (PT-RJ) destacou o crescimento da votação do presidente na cidade em uma publicação compartilhada com seus seguidores.

Nos comentários, apoiadores comemoraram o resultado e destacaram o aumento da mobilização política durante a campanha do segundo turno.

Muitos internautas relataram ter percebido maior presença de apoiadores do PT nas ruas, utilizando adesivos e participando de atividades eleitorais, apontando o engajamento como um dos fatores que contribuíram para o crescimento da votação do presidente no município.

Cenário político local ganha destaque

O desempenho registrado em São Gonçalo passou a ser visto por integrantes da esquerda como um indicativo de fortalecimento político na cidade. Apesar da vitória do candidato adversário no município, o aumento expressivo da votação petista foi celebrado por lideranças e militantes, que enxergam no resultado um sinal de maior competitividade para futuras disputas eleitorais na região.