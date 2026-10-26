São Gonçalo: realização da primeira edição do evento no município representa um passo importante para fortalecer a conscientização sobre a doença - Reprodução/Internet

São Gonçalo: realização da primeira edição do evento no município representa um passo importante para fortalecer a conscientização sobre a doençaReprodução/Internet

Publicado 26/10/2026 12:50

São Gonçalo será palco, nesta terça-feira (27), da 1ª Jornada Científica sobre a Doença de Alzheimer, iniciativa promovida pela Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz-RJ). O encontro acontece das 13h às 18h, no Instituto São Paio, localizado no Colubandê, e tem como principal objetivo ampliar o acesso à informação e conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce.

Com o tema “Alzheimer: o diagnóstico importa. Quanto mais cedo você souber, mais poderá fazer”, a programação reunirá profissionais da área da saúde, familiares, cuidadores e demais interessados para discutir aspectos relacionados à identificação da doença, tratamentos disponíveis e estratégias de cuidado para pessoas com demência.

Informação e acolhimento para as famílias

De acordo com a presidente da ABRAz-RJ, Eliana Faria, a realização da primeira edição do evento no município representa um passo importante para fortalecer a conscientização sobre a doença e ampliar o suporte às famílias que convivem com essa realidade.

Segundo ela, a expectativa é que a jornada contribua para a retomada de grupos de apoio em São Gonçalo, criando novos espaços de orientação, acolhimento e troca de experiências entre familiares e cuidadores.

“Realizar a primeira Jornada Científica sobre a Doença de Alzheimer no município é um sonho que estamos concretizando. Queremos conscientizar as pessoas e levar informação e apoio às famílias”, destacou.

Debate busca ampliar rede de apoio

Além de abordar avanços no diagnóstico e no tratamento, o encontro pretende aproximar informações especializadas de regiões que ainda possuem acesso limitado a esse tipo de orientação.

Para o presidente do Instituto São Paio, Rodrigo São Paio, sediar o evento representa uma oportunidade de fortalecer as ações de conscientização e ampliar a rede de apoio às pessoas afetadas pela doença.

“Estamos felizes em abrir nossas portas para um encontro que une conhecimento, acolhimento e compromisso social. Iniciativas como essa são fundamentais para orientar familiares e cuidadores, fortalecer a rede de apoio e promover mais qualidade de vida às pessoas que convivem com a doença”, afirmou.

Inscrições seguem abertas

Os interessados em participar da jornada podem obter mais informações e realizar a inscrição por meio do e-mail eventos.abrazrj@gmail.com ou pelo telefone (21) 97752-2577.

A expectativa dos organizadores é reunir profissionais e a comunidade em um ambiente de troca de conhecimentos que contribua para o avanço da conscientização sobre o Alzheimer e para o fortalecimento do apoio às famílias da região.