São Gonçalo: também estão sendo feitos trabalhos de construção de meio-fio e da instalação de barreiraDivulgação/Ascom
Ciclovia do MUVI começa a tomar forma em Jardim Catarina e Guaxindiba
Corredor viário está com obras em andamento em partes do trecho 6 e terá 18 quilômetros de extensão
Ciclovia do MUVI começa a tomar forma em Jardim Catarina e Guaxindiba
Corredor viário está com obras em andamento em partes do trecho 6 e terá 18 quilômetros de extensão
Lula amplia votação em mais de 45 mil votos em São Gonçalo
Crescimento do candidato entre o primeiro e o segundo turno na cidade supera desempenho do adversário no mesmo período
São Gonçalo recebe primeira jornada científica sobre o Alzheimer
Evento reunirá especialistas, familiares e cuidadores para debater diagnóstico precoce e qualidade de vida
Mudança em locais de votação de São Gonçalo altera dinâmica de eleitores
TRE-RJ informou que os requerimentos e dados relativos ao funcionamento da frota e à logística do pleito estão em fase de análise
Santa Izabel recebe redes de drenagem em mais de cem vias urbanas
Obras de infraestrutura no bairro irão beneficiar mais de cento e vinte ruas; cronograma prevê a continuidade dos serviços
Educação de São Gonçalo estimula leitura com Clube do Livro
Unidade de ensino do Galo Branco promoveu evento com alunos do quinto ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.