São Gonçalo: também estão sendo feitos trabalhos de construção de meio-fio e da instalação de barreira - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: também estão sendo feitos trabalhos de construção de meio-fio e da instalação de barreiraDivulgação/Ascom

Publicado 27/10/2026 09:00

As obras do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) seguem em andamento em diferentes pontos do trecho 6, nos bairros Jardim Catarina e Guaxindiba. Entre os principais destaques da intervenção está a implantação da ciclovia que percorrerá toda a extensão do corredor viário, ligando Neves a Guaxindiba ao longo de 18 quilômetros. A estrutura tem como objetivo incentivar a utilização de meios de transporte menos poluentes e estimular a prática de atividades físicas pela população.

Nos trechos já concluídos, a ciclovia vem sendo amplamente utilizada por moradores de bairros como Neves, Camarão, Centro, Estrela do Norte, Trindade e Alcântara. Além da infraestrutura voltada para ciclistas, o projeto contempla um conjunto de melhorias urbanas, incluindo obras de drenagem, pavimentação, construção de calçadas e paisagismo ao longo de todo o corredor.

Obras avançam em diferentes frentes

No Jardim Catarina, as equipes trabalham atualmente na construção de meio-fio e na instalação da barreira de concreto do tipo New Jersey, que fará a separação das pistas. Já em Guaxindiba, a próxima etapa prevê o início dos serviços de terraplanagem e pavimentação.

Com investimento total de R$ 287 milhões, o MUVI foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e está sendo executado por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades. As obras tiveram início em 2022.

Morador da Rua Artur Napoleão, em Guaxindiba, o cozinheiro José Carlos Moreira, de 46 anos, avalia de forma positiva as transformações promovidas pelo projeto no bairro.

“Eu sinto que o bairro melhorou 90%. Apesar de morar aqui há pouco tempo, sei como era antes e a situação da rua era péssima. Agora, temos calçada, uma ponte para a travessia de veículos e a ciclovia. Já vi o MUVI pronto em outros bairros, como o Centro, e acredito que está melhorando a cidade como um todo. Agora, só falta a pavimentação aqui para ficar 100%”, afirmou.