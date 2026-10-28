São Gonçalo: vítima de acidente de moto, o rapaz estava internado, em estado gravíssimo, no CTI do Hospital Estadual Alberto TorresDivulgação/Ascom

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Leonardo Soares
A família de um jovem de 21 anos autorizou, na manhã desta segunda-feira, a doação dos seus órgaos para transplante após a confirmação de morte encefálica. Vítima de acidente de moto, o rapaz estava internado, em estado gravíssimo, no CTI do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, há duas semanas.

O RJ Transplantes, da secretaria de Estado de Saúde, e a Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT) do HEAT, captaram fígado, pâncreas e rins em um dos centros cirúrgicos do centro de trauma. Dois veículos da SES deram suporte ao protocolo para que os órgãos chegassem aos destinos.

O protocolo de morte cerebral do paciente foi aberto na última sexta-feira e, no domingo, após todos os exames obrigatórios realizados, foi atestado. Médicos, junto a equipe de psicologia e assistência social, acolheram a família e em seguida solicitaram a doação dos órgãos. Mesmo abalados, optaram pelo "sim".

O e-DOT do Hospital Estadual Alberto Torres tem outros dois processos de morte encefálica em andamento. Os pacientes também se envolveram em acidentes com moto. Somente este anos, o HEAT captou mais de 200 órgãos, além de pele e ossos.

Acidentes
Referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas no Estado do Rio de Janeiro, o HEAT continua atendendo acima da sua capacidade. Segundo funcionários, nas últimas semanas dezenas de cirurgias agendadas foram canceladas devido a vítimas de acidentes com moto entrando 24 horas na emergência e no centro de trauma.

"A equipe da ortopedia e da cirurgia geral, além da neurocirurgia e bucomaxilofacial, opera cerca de 15 pacientes por dia. Mas no dia seguinte entram, às vezes, 30 acidentes. Nos finais de semana este número triplica. Estamos enxugando sangue. Não é nem mais gelo", garantem