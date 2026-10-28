São Gonçalo: vítima de acidente de moto, o rapaz estava internado, em estado gravíssimo, no CTI do Hospital Estadual Alberto Torres - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: vítima de acidente de moto, o rapaz estava internado, em estado gravíssimo, no CTI do Hospital Estadual Alberto TorresDivulgação/Ascom

Publicado 28/10/2026 12:05





O RJ Transplantes, da secretaria de Estado de Saúde, e a Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT) do HEAT, captaram fígado, pâncreas e rins em um dos centros cirúrgicos do centro de trauma. Dois veículos da SES deram suporte ao protocolo para que os órgãos chegassem aos destinos.



O protocolo de morte cerebral do paciente foi aberto na última sexta-feira e, no domingo, após todos os exames obrigatórios realizados, foi atestado. Médicos, junto a equipe de psicologia e assistência social, acolheram a família e em seguida solicitaram a doação dos órgãos. Mesmo abalados, optaram pelo "sim".



O e-DOT do Hospital Estadual Alberto Torres tem outros dois processos de morte encefálica em andamento. Os pacientes também se envolveram em acidentes com moto. Somente este anos, o HEAT captou mais de 200 órgãos, além de pele e ossos.



Acidentes A família de um jovem de 21 anos autorizou, na manhã desta segunda-feira, a doação dos seus órgaos para transplante após a confirmação de morte encefálica. Vítima de acidente de moto, o rapaz estava internado, em estado gravíssimo, no CTI do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo , há duas semanas.O RJ Transplantes, da secretaria de Estado de Saúde, e a Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT) do HEAT, captaram fígado, pâncreas e rins em um dos centros cirúrgicos do centro de trauma. Dois veículos da SES deram suporte ao protocolo para que os órgãos chegassem aos destinos.O protocolo de morte cerebral do paciente foi aberto na última sexta-feira e, no domingo, após todos os exames obrigatórios realizados, foi atestado. Médicos, junto a equipe de psicologia e assistência social, acolheram a família e em seguida solicitaram a doação dos órgãos. Mesmo abalados, optaram pelo "sim".O e-DOT do Hospital Estadual Alberto Torres tem outros dois processos de morte encefálica em andamento. Os pacientes também se envolveram em acidentes com moto. Somente este anos, o HEAT captou mais de 200 órgãos, além de pele e ossos.

Referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas no Estado do Rio de Janeiro, o HEAT continua atendendo acima da sua capacidade. Segundo funcionários, nas últimas semanas dezenas de cirurgias agendadas foram canceladas devido a vítimas de acidentes com moto entrando 24 horas na emergência e no centro de trauma.



"A equipe da ortopedia e da cirurgia geral, além da neurocirurgia e bucomaxilofacial, opera cerca de 15 pacientes por dia. Mas no dia seguinte entram, às vezes, 30 acidentes. Nos finais de semana este número triplica. Estamos enxugando sangue. Não é nem mais gelo", garantem