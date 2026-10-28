São Gonçalo: vítima de acidente de moto, o rapaz estava internado, em estado gravíssimo, no CTI do Hospital Estadual Alberto TorresDivulgação/Ascom
O RJ Transplantes, da secretaria de Estado de Saúde, e a Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT) do HEAT, captaram fígado, pâncreas e rins em um dos centros cirúrgicos do centro de trauma. Dois veículos da SES deram suporte ao protocolo para que os órgãos chegassem aos destinos.
O protocolo de morte cerebral do paciente foi aberto na última sexta-feira e, no domingo, após todos os exames obrigatórios realizados, foi atestado. Médicos, junto a equipe de psicologia e assistência social, acolheram a família e em seguida solicitaram a doação dos órgãos. Mesmo abalados, optaram pelo "sim".
O e-DOT do Hospital Estadual Alberto Torres tem outros dois processos de morte encefálica em andamento. Os pacientes também se envolveram em acidentes com moto. Somente este anos, o HEAT captou mais de 200 órgãos, além de pele e ossos.
Acidentes
"A equipe da ortopedia e da cirurgia geral, além da neurocirurgia e bucomaxilofacial, opera cerca de 15 pacientes por dia. Mas no dia seguinte entram, às vezes, 30 acidentes. Nos finais de semana este número triplica. Estamos enxugando sangue. Não é nem mais gelo", garantem
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