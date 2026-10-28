São Gonçalo: na operação foram apreendidos entorpecentes, um radiotransmissor e uma balança de precisãoReprodução/Internet
Suspeito é baleado durante operação de retirada de barricadas
Agentes foram recebidos a tiros enquanto atuavam na desobstrução de ruas da região e reagiram à agressão
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