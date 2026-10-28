São Gonçalo: na operação foram apreendidos entorpecentes, um radiotransmissor e uma balança de precisão - Reprodução/Internet

São Gonçalo: na operação foram apreendidos entorpecentes, um radiotransmissor e uma balança de precisãoReprodução/Internet

Publicado 28/10/2026 13:48

Uma operação da Polícia Militar para remover barricadas instaladas em vias do bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo , terminou com um homem baleado na manhã desta quarta-feira (28). De acordo com a corporação, os agentes foram recebidos a tiros enquanto atuavam na desobstrução de ruas da região e reagiram à agressão.

Segundo a PM, equipes realizavam a retirada dos obstáculos quando criminosos armados abriram fogo contra os policiais, provocando um confronto. Após a troca de tiros, um homem foi encontrado ferido no local.

O suspeito recebeu os primeiros socorros dos próprios policiais e foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre seu estado de saúde nem sobre sua identidade.

Material apreendido após confronto

Durante a ocorrência, os agentes apreenderam materiais que estariam com o homem baleado. Conforme informou a Polícia Militar, foram recolhidos entorpecentes, um radiotransmissor e uma balança de precisão.

Todo o material foi encaminhado para a 72ª DP (Mutuá), unidade responsável pelo registro da ocorrência e pelos procedimentos iniciais do caso. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil.

Até a divulgação das informações preliminares, não havia detalhes sobre possíveis prisões, nem confirmação da quantidade de barricadas removidas durante a ação.

Operações de desobstrução são frequentes na região

A retirada de barricadas integra as estratégias adotadas pelas forças de segurança para garantir a circulação de veículos e moradores em áreas onde obstáculos são utilizados para dificultar o acesso de agentes públicos.

São Gonçalo tem registrado operações semelhantes nos últimos anos, especialmente em localidades onde estruturas improvisadas são instaladas para restringir a mobilidade urbana e o trabalho das forças policiais.

O episódio desta quarta-feira reforça os desafios enfrentados pelas equipes de segurança durante intervenções em áreas marcadas pela atuação de grupos armados, além dos riscos para moradores que vivem nas proximidades desses confrontos.