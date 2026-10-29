São Gonçalo: agentes da Guarda Municipal recuperaram a mochila, cartões bancários e documentos pessoais da vítimaReprodução/Internet
Guarda Municipal prende homem em flagrante por furto no Centro
Agentes recuperaram a mochila, cartões bancários e documentos pessoais da vítima
Cidade abre credenciamento para doação de animais de grande porte
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Suspeito é baleado durante operação de retirada de barricadas
Agentes foram recebidos a tiros enquanto atuavam na desobstrução de ruas da região e reagiram à agressão
Jovem morre após acidente com moto e família doa órgãos para transplante
Dois veículos da SES deram suporte ao protocolo para que os órgãos chegassem aos destinos
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