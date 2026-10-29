São Gonçalo: agentes da Guarda Municipal recuperaram a mochila, cartões bancários e documentos pessoais da vítima - Reprodução/Internet

São Gonçalo: agentes da Guarda Municipal recuperaram a mochila, cartões bancários e documentos pessoais da vítimaReprodução/Internet

Publicado 29/10/2026 08:55

A ação rápida da Guarda Municipal de São Gonçalo resultou na prisão em flagrante de um suspeito de 38 anos, acusado de furtar os pertences de um idoso na madrugada de sexta-feira. O crime ocorreu na Avenida Presidente Kennedy, no Centro da cidade, e foi flagrado em tempo real pelas câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

A vítima, de 63 anos, aguardava em um ponto de ônibus no momento em que teve sua mochila levada pelo criminoso. Com o alerta emitido pelo sistema de vigilância, equipes da Guarda Municipal iniciaram buscas na região e conseguiram localizar e abordar o indivíduo a pouca distância do local do crime.

Histórico criminal e apreensão de ferramentas

Durante a revista, os agentes recuperaram a mochila, cartões bancários e documentos pessoais da vítima. Contudo, o telefone celular furtado não foi localizado. Na abordagem, os guardas também encontraram com o homem um conjunto de ferramentas: sete alicates de corte, três facas, duas tesouras e um torquês.

O acusado, que já possui histórico criminal por furto, roubo e receptação, foi conduzido à 72ª DP (Mutuá), onde a ocorrência foi registrada e a prisão formalizada. A reportagem buscou ouvir o contraditório, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta. O espaço sempre estará aberto para as colocações da defesa.