São Gonçalo: credenciamento para doação de animais de grande porte está sendo feito no município - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: credenciamento para doação de animais de grande porte está sendo feito no municípioRenan Otto/Ascom

Publicado 29/10/2026 09:34

A Prefeitura de São Gonçalo abriu um novo processo de credenciamento para pessoas e instituições interessadas em receber animais de grande porte apreendidos em vias públicas e que não forem resgatados pelos seus proprietários. A medida foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do município e tem como objetivo assegurar uma destinação adequada aos animais, com garantia de cuidados, alimentação e acompanhamento necessário.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transportes e segue as normas estabelecidas pela legislação municipal voltada ao manejo e à proteção desses animais.

Credenciamento é voltado para pessoas, entidades e organizações

O chamamento público contempla pessoas físicas, pessoas jurídicas, organizações não governamentais (ONGs), entidades filantrópicas e associações civis sem fins lucrativos que tenham interesse e condições de acolher os animais.

Para participar, os candidatos deverão comprovar capacidade técnica e operacional para oferecer abrigo adequado, alimentação, água potável, manejo sanitário e assistência veterinária. Também será necessário apresentar documentação que ateste a regularidade da área destinada ao acolhimento e a inexistência de registros relacionados a maus-tratos contra animais.

Vistoria técnica será etapa obrigatória

Após a entrega da documentação, a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes realizará inspeções nos locais indicados pelos candidatos. O objetivo é verificar se os espaços possuem infraestrutura, condições sanitárias e segurança adequadas para receber os animais.

Segundo as regras do edital, a habilitação dos interessados obedecerá à ordem de apresentação da documentação completa. Já a convocação para receber os animais ocorrerá de acordo com a disponibilidade dos mesmos e a capacidade de acolhimento comprovada por cada credenciado.

Doação proíbe exploração comercial dos animais

A transferência dos animais será formalizada por meio de Termo de Doação e Termo de Responsabilidade, documentos que estabelecem os deveres do recebedor.

O edital determina que os animais não poderão ser comercializados nem utilizados para qualquer tipo de exploração econômica. Além disso, o transporte ficará a cargo do beneficiário, que deverá cumprir todas as exigências sanitárias, incluindo a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA).

Inscrições seguem abertas por 15 dias

Os interessados terão prazo de 15 dias, contados a partir da publicação do edital, para efetuar a inscrição. A documentação deve ser entregue em envelope lacrado na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transportes, localizada na Rua Dr. Feliciano Sodré, nº 153, no Centro de São Gonçalo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O credenciamento terá validade de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Medida busca reduzir abandono e garantir proteção animal

A iniciativa faz parte das ações adotadas pelo município para disciplinar a apreensão e a destinação de animais de grande porte encontrados soltos em vias públicas, situação que representa riscos à segurança viária e ao próprio bem-estar dos animais.

Com o novo credenciamento, a Prefeitura pretende ampliar a rede de acolhimento e garantir que os animais apreendidos tenham um destino responsável, em conformidade com as normas de proteção e saúde animal.