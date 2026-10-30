São Gonçalo: investimentos em obras superam R$ 156 milhões e incluem novos equipamentos públicos - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: investimentos em obras superam R$ 156 milhões e incluem novos equipamentos públicosDivulgação/Ascom

Publicado 30/10/2026 03:00

A Prefeitura de São Gonçalo deu início às obras de infraestrutura na região da Ipuca, localizada no bairro Jardim Catarina. As intervenções integram o programa Periferia Viva – Nova Ipuca, vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e vão beneficiar 45 ruas com melhorias urbanas que incluem drenagem, pavimentação, construção de calçadas, acessibilidade, paisagismo e requalificação dos espaços públicos.

Nesta primeira etapa, as equipes concentram os trabalhos na implantação do sistema de drenagem, considerado essencial para melhorar o escoamento das águas pluviais e minimizar os impactos causados por alagamentos. As intervenções já passaram pelas ruas Hermínio Borges Nogueira e Eugênio Fromentin e, atualmente, estão sendo realizadas na Rua Florentino Geovane.

As obras contam ainda com a parceria da concessionária Águas do Rio, responsável pela implantação de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto na localidade. A previsão é que todas as intervenções sejam concluídas em até 24 meses.

O prefeito Capitão Nelson destacou a importância das melhorias para a qualidade de vida dos moradores e afirmou que o projeto representa uma nova fase para a região.

“É muito gratificante acompanhar o início de uma transformação como essa. Essas intervenções vão proporcionar mais mobilidade, segurança e conforto para a população, com ruas pavimentadas, calçadas acessíveis e novos equipamentos urbanos. Estamos construindo uma nova realidade para o Jardim Catarina, assim como já aconteceu em outros bairros contemplados por grandes projetos de infraestrutura no município”, afirmou.

Investimentos superam R$ 156 milhões e incluem novos equipamentos públicos

O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (SEMGIPE), responsável também pela captação dos recursos destinados à execução das obras.

Somente para as intervenções de infraestrutura urbana estão previstos investimentos de aproximadamente R$ 108 milhões. Considerando todas as ações do programa Periferia Viva na Ipuca, o montante ultrapassa R$ 156 milhões.

Além das melhorias viárias, o projeto contempla a construção de uma nova creche, implantação de um ecoponto, revitalização de uma praça pública e criação de uma praça linear ao longo do Canal Isaura-Santarém. Também estão previstas ações de regularização fundiária e melhorias habitacionais que deverão beneficiar cerca de 200 famílias da região.

Posto Territorial orienta moradores sobre o projeto

Para garantir maior proximidade com a população, a Prefeitura mantém desde maio de 2025 um Posto Territorial na comunidade. O espaço reúne equipes da ONU-Habitat e das secretarias municipais envolvidas no projeto, oferecendo informações, esclarecendo dúvidas e apresentando os detalhes das intervenções previstas para o bairro.

O atendimento acontece no anexo da Unidade de Saúde da Família Agenor José da Silva, localizado na Rua Eugênio Fromentin, s/nº, Jardim Catarina, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.

Com o avanço das obras, a expectativa é que a Ipuca passe por uma ampla transformação urbana, recebendo melhorias estruturais capazes de proporcionar mais qualidade de vida, inclusão e desenvolvimento para os moradores da comunidade.