São Gonçalo: nesta quinta-feira foi realizada a limpeza do Rio Brandoas, em Neves - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: nesta quinta-feira foi realizada a limpeza do Rio Brandoas, em NevesDivulgação/Ascom

Publicado 30/10/2026 11:00

O Programa Limpa Rio, uma iniciativa do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) do Governo do Estado, segue atuando na cidade de São Gonçalo em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo. Na quinta-feira (29), foi realizada a limpeza do Rio Brandoas, em Neves.

As equipes atuam com o uso de uma escavadeira hidráulica. Ao retirar os resíduos, que acabam impedindo a passagem da água em alguns pontos, o fluxo normal do rio é facilitado, evitando que a elevação do nível da água durante as chuvas e diminuindo os alagamentos. O prazo para esta nova limpeza é de 20 dias.

"Há cerca de um ano realizamos o serviço de limpeza. Estamos retornando ao Rio Brandoas para fazer um acompanhamento. Dessa vez, encontramos menos lixos e estamos retirando, em sua maioria, areia de retorno que vem da Baía de Guanabara naturalmente. É um trabalho de prevenção, pedido do prefeito Capitão Nelson, e seguiremos para mais rios com esse trabalho, mantendo os corpos hídricos da cidade limpos", destacou Marcos Borges, coordenador da operação Limpa Rio em São Gonçalo.

Obras do MUVI melhoram a região

Rodrigo Sampaio, de 48 anos, é comerciante do bairro de Neves há 30 anos e mora no Vila Lage desde os oito anos de idade. "A água chegava a 80 centímetros quando alagava e vinha com uma força que derrubava muro e rasgava asfalto, muita gente perdia móveis e eletrodomésticos. Com as obras do MUVI isso melhorou, escoa mais rápido. Acredito que, com essa nova obra e com a limpeza do rio, isso vai melhorar mais ainda, nos sentimos mais valorizados", contou o barbeiro.

O Limpa Rio já atuou em diversos rios de São Gonçalo, incluindo o Guaxindiba, Salgueiro, Alcântara, Caçador, Bomba (Neves), além dos canais da Rua José Augusto Pereira (Neves), das Palmeiras, de Nova Cidade e o Canal da Rua Olégario Nascimento, no Jardim Catarina.