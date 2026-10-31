São Gonçalo: projeto ASAS fez devolução à natureza de um tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) com cerca de 1,20 metro de comprimento - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: projeto ASAS fez devolução à natureza de um tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) com cerca de 1,20 metro de comprimentoDivulgação/Ascom

Publicado 31/10/2026 00:40

A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), vinculada à Prefeitura de São Gonçalo , realizou na última semana a devolução à natureza de um tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) com cerca de 1,20 metro de comprimento. O animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no Centro de Itaboraí e encaminhado para atendimento especializado com o apoio da Guarda de Proteção Ambiental (GEPAM).

Instalada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, no bairro Maria Paula, a ASAS desenvolve um trabalho voltado ao acolhimento, recuperação, manejo e reintegração de animais silvestres ao meio ambiente. A unidade recebe espécies provenientes de resgates realizados por órgãos públicos e também de entregas voluntárias feitas pela população.

Após chegar à unidade, o tamanduá-mirim passou por uma série de avaliações conduzidas pela equipe técnica. Os exames clínicos e a observação comportamental indicaram que o animal apresentava bom estado de saúde, sem lesões aparentes e com características compatíveis com o comportamento natural da espécie. Diante dos resultados positivos, os especialistas autorizaram sua soltura.

Área preservada foi escolhida para garantir adaptação segura

O retorno à vida livre ocorreu em um trecho de Mata Atlântica previamente analisado pelos técnicos da ASAS. A região foi selecionada por oferecer condições favoráveis para a sobrevivência do animal, com disponibilidade de alimento, abrigo natural e menor interferência humana, fatores considerados fundamentais para a readaptação ao ambiente silvestre.

Importante para o equilíbrio ecológico, o tamanduá-mirim atua no controle natural de populações de formigas e cupins, uma vez que esses insetos compõem grande parte de sua alimentação. A espécie também contribui para a manutenção da biodiversidade e das relações ecológicas presentes nos ecossistemas da Mata Atlântica.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, destacou a relevância da ação para a preservação da fauna regional.

“Devolver um tamanduá-mirim ao seu habitat é uma medida que fortalece a conservação da biodiversidade e contribui para o equilíbrio ambiental. A atuação da ASAS garante que os animais resgatados recebam os cuidados necessários para retornar à natureza de forma segura e adequada, reforçando a proteção da fauna em São Gonçalo e em toda a região”, afirmou.

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes orienta que, ao encontrar um animal silvestre ferido, debilitado ou em situação de risco, a população evite qualquer tentativa de captura ou manejo. O recomendado é acionar os órgãos competentes para que o resgate seja realizado por equipes capacitadas.

Contatos para resgate de animais silvestres

Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS)

Telefone: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA Estâncias de Pendotiba)

Funcionamento: diariamente, das 9h às 15h

E-mail: asasambiental@saogoncalo.rj.gov.br

Comando de Polícia Ambiental

Telefone: 0300 253 1177