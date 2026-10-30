São Gonçalo: ex-vereador Lecinho Breda sugeriu que funcionários municipais simpatizantes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pedissem exoneração de seus cargos - Reprodução/Internet

São Gonçalo: ex-vereador Lecinho Breda sugeriu que funcionários municipais simpatizantes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pedissem exoneração de seus cargosReprodução/Internet

Publicado 30/10/2026 11:55

Um episódio envolvendo manifestações políticas e servidores públicos voltou ao centro do debate em São Gonçalo , na Região Metropolitana do Rio. Mensagens atribuídas ao então vereador Alécio Breda Dias, conhecido como Lecinho Breda, divulgadas em grupos de WhatsApp, geraram repercussão ao sugerirem que funcionários municipais simpatizantes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pedissem exoneração de seus cargos.

Nas publicações, o parlamentar defendia que apoiadores de partidos e lideranças de esquerda estariam em contradição ao permanecerem em uma administração identificada politicamente com a direita. O então vereador chegou a sugerir que esses trabalhadores buscassem oportunidades em cidades governadas por grupos políticos alinhados à esquerda, citando municípios da região como exemplos.

As mensagens circularam amplamente nas redes sociais e em aplicativos de troca de mensagens, provocando reações de servidores e de diferentes setores da sociedade. Apesar da repercussão, não foram registrados casos formais de desligamento de funcionários públicos relacionados diretamente às declarações.

Caso reacende discussão sobre liberdade de expressão e ambiente de trabalho

O episódio voltou a levantar questionamentos sobre os limites da atuação política no serviço público e sobre situações que podem ser interpretadas como assédio político no ambiente profissional.

Especialistas em direito público e eleitoral apontam que manifestações que condicionem ou associem a permanência de servidores a determinada posição ideológica podem gerar discussões jurídicas relacionadas aos princípios constitucionais da administração pública, como impessoalidade, liberdade de expressão e pluralidade política.

O caso também ganhou relevância em razão do histórico político de Lecinho Breda. Em decisão posterior aos fatos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato do então vereador por fraude à cota de gênero nas eleições.

Procurado para comentar o assunto até o fechamento desta reportagem, ele não foi encontrado. O espaço permanece aberto para eventuais esclarecimentos ou posicionamentos sobre o caso.