São Gonçalo: ex-vereador Lecinho Breda sugeriu que funcionários municipais simpatizantes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pedissem exoneração de seus cargosReprodução/Internet
Mensagens de ex-vereador geram debate sobre assédio político
Publicações em grupos de WhatsApp voltam a repercutir após incentivarem servidores com posições políticas divergentes a deixarem cargos na administração municipal
Mensagens de ex-vereador geram debate sobre assédio político
Publicações em grupos de WhatsApp voltam a repercutir após incentivarem servidores com posições políticas divergentes a deixarem cargos na administração municipal
Limpa Rio realiza manutenção no Rio Brandoas, em Neves
Equipes atuam com o uso de uma escavadeira hidráulica, auxiliando na retirada de resíduos
Começam obras de infraestrutura em ruas da Ipuca, no Jardim Catarina
Projeto prevê drenagem, pavimentação, urbanização, acessibilidade e construção de novos equipamentos públicos para a comunidade
Cidade abre credenciamento para doação de animais de grande porte
Prefeitura busca garantir acolhimento responsável e bem-estar dos animais não resgatados pelos proprietários
Guarda Municipal prende homem em flagrante por furto no Centro
Agentes recuperaram a mochila, cartões bancários e documentos pessoais da vítima
Suspeito é baleado durante operação de retirada de barricadas
Agentes foram recebidos a tiros enquanto atuavam na desobstrução de ruas da região e reagiram à agressão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.