São Gonçalo: palestra "NR-01 e Saúde Mental no Trabalho: Prevenção e Riscos Psicossociais" aconteceu no auditório da Secretaria de Educação, no MutondoDivulgação/Ascom
Servidores participam de palestra promovida pela Funasg
Encontro aconteceu na Secretaria de Educação e contou com um público de servidores municipais
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