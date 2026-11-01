São Gonçalo: palestra "NR-01 e Saúde Mental no Trabalho: Prevenção e Riscos Psicossociais" aconteceu no auditório da Secretaria de Educação, no Mutondo - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: palestra "NR-01 e Saúde Mental no Trabalho: Prevenção e Riscos Psicossociais" aconteceu no auditório da Secretaria de Educação, no MutondoDivulgação/Ascom

Publicado 01/11/2026 09:10

A Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo ( Funasg ) realizou, nesta quinta-feira (29), a palestra “NR-01 e Saúde Mental no Trabalho: Prevenção e Riscos Psicossociais”, no auditório da Secretaria de Educação, no Mutondo. O bate-papo foi comandado por estudantes de Psicologia da Universidade Estácio e contou com um público de servidores municipais.

“Hoje, implementamos um momento de troca. Com os alunos de psicologia da Estácio, explicamos sobre a importância da saúde mental aos nossos servidores e como ela pode impactar positiva ou negativamente o ambiente profissional, prejudicando até mesmo os atendimentos deles a nossa população. Também ouvimos suas demandas e tiramos dúvidas”, afirmou Eugênio Abreu, presidente da Funasg.

Além da palestra, também foi distribuído um informativo com dados da Cartilha de Prevenção e enfrentamento ao assédio moral, assédio sexual e à discriminação, reforçando que um ambiente de trabalho respeitoso começa com atitudes cotidianas como ética, diálogo, empatia e responsabilidade.

“É muito importante cuidar da saúde mental no âmbito do trabalho e eu adorei a palestra. Como servidores públicos, nós temos que estar em nossa melhor forma para atender à população. Às vezes, estamos sobrecarregados e não percebemos o quanto isso nos afeta e esse encontro foi muito enriquecedor”, disse a servidora pública, Letícia Senna.