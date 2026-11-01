Um homem apontado pela Polícia Civil como chefe de um grupo criminoso especializado em assaltar residências de alto padrão em Niterói foi capturado nesta semana. A prisão ocorreu no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, no momento em que o suspeito almoçava em um estabelecimento comercial local.
A captura foi efetuada por policiais da 76ª DP (Niterói) em conjunto com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). Segundo os agentes responsáveis, a operação foi concluída após um trabalho de monitoramento dos passos do investigado.
Modalidade criminosa e itens roubados
O grupo atuava invadindo imóveis residenciais de alto padrão e imobilizando os moradores. Sob ameaça, as vítimas eram forçadas a efetuar transferências via Pix para os criminosos. Durante os assaltos, a quadrilha também subtraía pertences pessoais, como joias, aparelhos celulares e demais objetos de valor encontrados nas casas.
Ao longo do processo de investigação, os agentes conseguiram recuperar aparelhos telefônicos roubados e apreenderam o veículo utilizado pelos suspeitos para escapar das cenas dos crimes. As investigações prosseguem para determinar a responsabilidade individual dos integrantes e capturar os outros envolvidos.
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