São Gonçalo: Dia de Finados tem operação de limpeza e preparação de cemitérios para a visita das famílias - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: Dia de Finados tem operação de limpeza e preparação de cemitérios para a visita das famíliasDivulgação/Ascom

Publicado 02/11/2026 08:30

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Administração Funerária, realizou os últimos ajustes ao longo desta semana para a visitação aos cemitérios no Dia de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (2). Os quatro cemitérios municipais - São Miguel, São Gonçalo, Ipiíba e Pacheco - estarão abertos entre 8h às 17h.

Nos últimos dias, foram realizados serviços de limpeza, pintura, capina e outros pequenos reparos. A Secretaria Municipal de Conservação também realizou serviços de limpeza e manutenção nas vias próximas aos cemitérios. A Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde também atuou, com a pulverização de inseticidas com os motofogs.



Programação

No Dia de Finados, próxima segunda-feira (2), os cemitérios receberão a Santa Missa de Finados. Nos cemitérios de São Miguel e São Gonçalo, as missas acontecerão em três horários: às 8h30, às 10h30 e às 15h. Já o cemitério de Ipiíba terá uma missa às 9h. Não haverá missa no Pacheco. Agentes da Guarda Municipal estarão nas proximidades dos cemitérios garantindo a segurança dos visitantes e auxiliando o trânsito no entorno. Vale destacar que não serão realizados sepultamentos neste dia.



Importância da data

O Dia de Finados é uma data dedicada à lembrança e à homenagem daqueles que já partiram. Mais do que um momento de saudade, a ocasião convida à reflexão sobre a vida, a família e os valores deixados pelas pessoas que marcaram nossa trajetória.

Para muitas famílias, é uma oportunidade de visitar cemitérios, fazer orações e prestar tributos aos entes queridos. A data também reforça a importância da memória e do respeito à história de cada indivíduo. Em diferentes culturas e religiões, Finados representa um gesto de carinho e reconhecimento por aqueles que contribuíram para nossa formação pessoal e afetiva.

Além do aspecto religioso, o dia tem um significado humano e emocional muito forte. É um momento de reencontro com lembranças, de gratidão e de preservação dos laços familiares. Celebrar Finados é manter viva a memória de quem amamos e valorizar o legado que permanece através das gerações.