São Gonçalo: Dia de Finados tem operação de limpeza e preparação de cemitérios para a visita das famíliasDivulgação/Ascom
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São Gonçalo: Dia de Finados tem operação de limpeza e preparação de cemitérios para a visita das famíliasDivulgação/Ascom
São Gonçalo finaliza preparativos para Dia de Finados
Cemitérios estarão abertos para visitação das 8h às 17h
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