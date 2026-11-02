São Gonçalo: superlotação no HEAT compromete qualidade de atendimento - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: superlotação no HEAT compromete qualidade de atendimentoDivulgação/Ascom

Publicado 02/11/2026 08:50 | Atualizado 02/11/2026 14:20

O Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo , enfrentou mais um fim de semana de forte pressão assistencial em razão do elevado número de vítimas de acidentes e traumas encaminhadas para a unidade. De acordo com relatos de profissionais que atuam no hospital, o aumento da demanda voltou a provocar superlotação, ocupação máxima de leitos e o cancelamento de procedimentos cirúrgicos eletivos.

Segundo os funcionários, somente durante o fim de semana mais de 100 pessoas deram entrada na emergência da unidade após se envolverem em ocorrências de trânsito, principalmente acidentes envolvendo motocicletas. O cenário também incluiu casos de atropelamentos, quedas, agressões físicas e queimaduras, ampliando ainda mais a sobrecarga sobre equipes médicas e assistenciais.

Crescente demanda desafia capacidade operacional

Os profissionais relatam que pacientes chegam ao hospital por diferentes meios de resgate, entre eles o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros, concessionárias de rodovias, Polícia Militar, transporte aéreo e veículos particulares.

A concentração de ocorrências em um curto período de tempo teria levado a unidade a operar acima de sua capacidade planejada, exigindo a mobilização de equipes e recursos para atender casos considerados graves e de alta complexidade.

De acordo com os relatos, grande parte das vítimas apresentou fraturas múltiplas e lesões severas que demandam intervenção cirúrgica imediata, o que impacta diretamente o cronograma de cirurgias previamente agendadas.

Cirurgias eletivas são suspensas

Com a prioridade voltada para os atendimentos de urgência e emergência, diversas cirurgias eletivas precisaram ser adiadas. A medida afeta pacientes que aguardavam procedimentos programados e amplia o desafio de reorganizar a agenda cirúrgica da unidade.

Funcionários afirmam que, além da suspensão das cirurgias, todos os leitos disponíveis de clínica médica e terapia intensiva ficaram ocupados em decorrência do aumento expressivo da demanda.

Pacientes internados há mais tempo, incluindo idosos e pessoas que aguardam procedimentos específicos, também acabam sofrendo os reflexos da alta ocupação hospitalar.

Estoque de sangue volta a ser afetado

Outro impacto apontado pelos profissionais é a redução dos estoques de sangue utilizados em cirurgias e atendimentos de emergência. Casos de trauma grave frequentemente exigem transfusões, aumentando o consumo de hemocomponentes em um curto espaço de tempo.

Segundo os relatos, a sucessão de acidentes registrada nos últimos dias voltou a comprometer as reservas disponíveis, cenário que costuma preocupar as equipes hospitalares devido à necessidade constante de reposição dos estoques.

Casos graves resultam em mortes

Entre os pacientes atendidos durante o fim de semana, três morreram em consequência da gravidade dos ferimentos, segundo informações repassadas por funcionários da unidade. Outros permanecem internados em estado crítico, recebendo cuidados intensivos.

O hospital conta com 90 leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI), que têm sido constantemente utilizados para absorver a elevada demanda de vítimas de acidentes e outros casos graves encaminhados de diferentes regiões do estado.

Referência estadual em trauma e emergência

O Hospital Estadual Alberto Torres é uma das principais referências da rede pública fluminense para atendimentos de urgência, emergência e trauma. A unidade recebe pacientes de média e alta complexidade não apenas de São Gonçalo, mas também de municípios vizinhos e de outras regiões do Rio de Janeiro.

Diante do aumento recorrente dos acidentes de trânsito, especialmente envolvendo motocicletas, profissionais alertam para os impactos da violência no trânsito sobre o sistema público de saúde, que precisa redirecionar equipes, leitos e recursos para atender demandas emergenciais, muitas vezes em detrimento de procedimentos já programados.

A situação reforça a preocupação de especialistas com a necessidade de investimentos em prevenção, educação no trânsito e fiscalização, medidas consideradas fundamentais para reduzir o número de acidentes e aliviar a pressão sobre as unidades de saúde de referência.