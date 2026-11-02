São Gonçalo: domingo foi marcado por violência em bairros diferentes - Reprodução/Internet

São Gonçalo: domingo foi marcado por violência em bairros diferentesReprodução/Internet

Publicado 02/11/2026 13:30





Tiroteio no Jardim Bom Retiro resulta em ferida grave

A tarde de domingo (1) foi marcada por episódios de violência urbana em diferentes pontos de São Gonçalo . Três pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo em ocorrências desvinculadas entre si. Todos os feridos precisaram ser socorridos e foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), localizado no bairro Colubandê.

Um dos episódios de maior gravidade ocorreu no bairro Jardim Bom Retiro, onde Franciane Oliveira Nogueira, de 43 anos, foi baleada. Ela deu entrada no Heat em estado grave, socorrida por próprios familiares.



De acordo com relatos prestados por parentes à equipe médica, Franciane estava na via pública no momento em que uma viatura do 35º BPM passava pelo local transportando outra vítima de ferimento por arma de fogo. Durante a passagem da guarnição, criminosos armados ligados ao tráfico de drogas teriam efetuado disparos de arma de fogo contra o veículo policial, e a mulher acabou sendo atingida pelos tiros.



Ocorrências no Apolo e no Boa Vista



Nos outros dois registros da tarde de domingo, as circunstâncias envolveram diretamente a atuação das forças de segurança. No bairro Apolo, Jhenifer Ananda Maria da Silva, de 21 anos, foi atingida na região da panturrilha. Ela recebeu os primeiros atendimentos prestados por policiais militares do 35º BPM (São Gonçalo), que a conduziram rapidamente ao hospital. A unidade de saúde informou que seu estado de saúde é estável. Já no bairro Boa Vista, Alison de Oliveira Sic, de 25 anos, foi ferido na perna. O caso aconteceu após um confronto armado envolvendo policiais militares do 1º BPM e dois indivíduos que tripulavam uma motocicleta. Após a troca de tiros, os próprios agentes realizaram o socorro do jovem, encaminhando-o para atendimento médico.



A Polícia Civil já assumiu a apuração dos casos e informou que realiza diligências contínuas para identificar a autoria dos disparos e esclarecer a dinâmica de cada uma das ocorrências registradas na cidade.