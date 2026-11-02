São Gonçalo: Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar as buscas pelo menino - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar as buscas pelo meninoReprodução/Internet

Publicado 02/11/2026 14:15





Operação de resgate durou mais de duas horas

Um domingo de lazer e descanso terminou em tragédia no município de São Gonçalo . Um adolescente de 14 anos perdeu a vida após cair em um curso d'água situado na Rua Maria Quitéria, no bairro Lindo Parque. O resgate mobilizou equipes de salvamento, mas o jovem não resistiu.

De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta das 15h. Militares pertencentes ao 20º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), sediado em São Miguel, deslocaram-se rapidamente para o trecho indicado onde o garoto havia submergido.



Após uma varredura minuciosa na área, as equipes conseguiram localizar o corpo do adolescente às margens do rio, por volta das 17h, encerrando as buscas subaquáticas que duraram mais de duas horas.



Isolamento e perícia técnica



Com a confirmação do óbito no local, guarnições da Polícia Militar, do 7º BPM, foram acionadas para realizar o isolamento e a preservação da cena até a chegada da equipe de perícia da Polícia Civil.



Após a conclusão dos trabalhos técnicos de praxe, o corpo foi removido e transportado para o Instituto Médico Legal (IML), localizado na região de Tribobó. As circunstâncias exatas que provocaram a queda do adolescente no rio ainda permanecem sob apuração pelas autoridades competentes.