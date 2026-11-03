São Gonçalo: ação faz parte das iniciativas da Prefeitura voltadas à geração de emprego e renda e ao fortalecimento da capacitação profissional da população jovem - Reprodução/Internet

São Gonçalo: ação faz parte das iniciativas da Prefeitura voltadas à geração de emprego e renda e ao fortalecimento da capacitação profissional da população jovemReprodução/Internet

Publicado 03/11/2026 08:30

A Prefeitura de São Gonçalo , por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas para novas vagas do programa Jovem Aprendiz. Ao todo, estão sendo oferecidas 16 oportunidades para jovens com idade entre 18 e 22 anos que desejam ingressar no mercado de trabalho e adquirir experiência profissional.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e busca ampliar as oportunidades de qualificação e inserção profissional para a juventude do município.

Vagas incluem bolsa-auxílio e transporte

As oportunidades são destinadas, preferencialmente, a moradores de São Gonçalo do sexo masculino que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio.

Os selecionados terão uma jornada de trabalho de quatro horas diárias, além de receber bolsa-auxílio e benefício de transporte. A proposta do programa é permitir que os participantes conciliem o desenvolvimento profissional com a continuidade dos estudos, facilitando a entrada no mercado formal de trabalho.

Atendimento será realizado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Os candidatos interessados deverão comparecer presencialmente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico entre os dias 3 e 10 de novembro, no horário das 10h às 16h.

Durante o atendimento, a equipe da secretaria fará o encaminhamento dos jovens para as vagas disponíveis, de acordo com o perfil exigido pelas oportunidades oferecidas.

Para participar do processo, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e currículo atualizado.

Programa busca ampliar oportunidades para jovens

A ação faz parte das iniciativas da Prefeitura voltadas à geração de emprego e renda e ao fortalecimento da capacitação profissional da população jovem. Programas de aprendizagem são considerados uma importante porta de entrada para o primeiro emprego, possibilitando o desenvolvimento de habilidades profissionais e a construção de experiência prática em ambiente de trabalho.

Além de contribuir para a formação dos participantes, a iniciativa também aproxima empresas e jovens talentos, estimulando a inclusão produtiva e o desenvolvimento econômico do município.

Serviço

Vagas para Jovem Aprendiz

Quantidade de vagas: 16

Público-alvo: jovens de 18 a 22 anos, preferencialmente moradores de São Gonçalo, do sexo masculino, com ensino médio em curso ou concluído

Período de inscrição: de 3 a 10 de novembro

Horário de atendimento: das 10h às 16h

Local: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Endereço: G3 do Partage Shopping São Gonçalo, Avenida Presidente Kennedy, nº 425, Centro

Documentos necessários: identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e currículo atualizado.