São Gonçalo: audiência pública vai debater o Plano Diretor ParticipativoReprodução/Internet
O evento será realizado nesta quarta-feira (4), às 10h, na Câmara de Vereadores, na Rua Dr. Francisco Portela, 2814 – Zé Garoto.
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São Gonçalo: audiência pública vai debater o Plano Diretor ParticipativoReprodução/Internet
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