São Gonçalo: audiência pública vai debater o Plano Diretor Participativo - Reprodução/Internet

São Gonçalo: audiência pública vai debater o Plano Diretor ParticipativoReprodução/Internet

Publicado 03/11/2026 08:40





O evento será realizado nesta quarta-feira (4), às 10h, na Câmara de Vereadores, na Rua Dr. Francisco Portela, 2814 – Zé Garoto. A Prefeitura de São Gonçalo , por meio da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, convoca a população para participar da segunda audiência pública da revisão do Plano Diretor Participativo do município, que marca o encerramento da etapa 2 - Leitura da Realidade Municipal e a transição para a etapa 3 - Elaboração das Minutas dos Projetos de Lei.O evento será realizado nesta quarta-feira (4), às 10h, na Câmara de Vereadores, na Rua Dr. Francisco Portela, 2814 – Zé Garoto.

Resultados de diagnostico técnico serão apresentados

Na ocasião, serão apresentados os principais resultados do diagnóstico técnico e participativo, com a síntese das características, desafios, conflitos e potencialidades identificados em São Gonçalo. Além da exposição técnica, os participantes poderão apresentar manifestações e contribuições.

A audiência será presencial e transmitida pelo canal do YouTube do Plano Diretor. Mais informações estão disponíveis na página oficial do Plano Diretor: https://www.saogoncalo.rj.gov.br/plano-diretor-de-sao-goncalo

Durante cada encontro, a equipe técnica responsável pela revisão do Plano Diretor apresenta estudos sobre um tema específico relacionado à realidade municipal. As atividades também contam com a participação de diferentes instituições e palestrantes convidados. Após o momento expositivo, é realizada uma dinâmica com os participantes para facilitar a organização e o registro das contribuições apresentadas.



As informações levantadas ao longo das oficinas são fundamentais para embasar, complementar e aprimorar o diagnóstico que está sendo desenvolvido, contribuindo para a construção coletiva das diretrizes do planejamento urbano de São Gonçalo.