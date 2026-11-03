São Gonçalo: inscrições para 100 vagas do novo concurso da Guarda Municipal seguem abertas - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: inscrições para 100 vagas do novo concurso da Guarda Municipal seguem abertasDivulgação/Ascom

Publicado 03/11/2026 08:50

As inscrições para o novo concurso da Guarda Municipal seguem abertas. Os interessados nas 100 vagas (95 de ampla concorrências e cinco para pessoas com deficiência) para guarda municipal nível II e uma vaga para psicólogo (de ampla concorrência) podem se inscrever até o dia 18 de novembro, exclusivamente no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – Instituto Selecon - https://selecon.org.br . O concurso disponibiliza ainda 500 vagas para cadastro de reserva. As inscrições estão abertas desde o dia 28 de setembro.

A taxa de inscrição, no valor de R$ 95,18, poderá ser paga até o dia 19 de novembro. Vale destacar que o pagamento deve ser feito exclusivamente nos bancos autorizados: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e Caixa Econômica Federal. A divulgação do cartão de convocação com data, horário e local da prova será feita no dia 14 de janeiro de 2027, também no site do Selecon.





Para mais informações sobre o cronograma e o concurso, basta consultar os links a seguir:



https://www.pmsg.rj.gov.br/sao-goncalo-divulga-editais-do-concurso-publico-da-guarda-municipal



https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/ver/2026_09_23.pdf



https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/ver/2026_10_16.pdf Para participar do concurso, o interessado no cargo de guarda nível II deverá ter o ensino médio completo, com diploma reconhecido pelo MEC, e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias AB ou superior. O salário inicial é de R$ 3.172,96. Já para o cargo de Psicólogo, com o salário de R$ 4.535,54, é necessário ter concluído o curso superior em Psicologia, com diploma reconhecido pelo MEC, registro ativo no Conselho Regional de Psicologia – CRP e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias AB ou superior.Para mais informações sobre o cronograma e o concurso, basta consultar os links a seguir:



Plano de cargos e salários

O guarda ingressa na corporação como guarda de 2ª classe, sendo exigida a escolaridade mínima de ensino médio. Os agentes contam com programa de promoção de carreira, que leva em conta a escolaridade (ensino médio, graduação, pós-graduação e mestrado) e o tempo de serviço (promoção a cada seis anos, condicionada à obtenção de diploma equivalente à função e existência de vaga). Todos os guardas também contam com progressão salarial, ligada ao tempo de serviço, com aumento real a cada três anos, independente de escolaridade, por progressão de referência na classe (seis).

Atualmente, a remuneração dos agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo varia de acordo com o cargo:



Guarda de 2ª Classe (ensino médio) – salário inicial de R$ 3.172,96 + 30% periculosidade + auxílio transporte + gratificação por porte de arma (quando couber) de R$ 1.000,00



Guarda de 1ª Classe (graduação) – salário inicial de R$ 4.535,54 + 30% periculosidade + auxílio transporte + gratificação por porte de arma (quando couber) de R$ 1.000,00



Subinspetor (Pós-graduação) – salário inicial de R$ 6.599,01 + 30% periculosidade + auxílio transporte + gratificação por porte de arma (quando couber) de R$ 1.000,00



Inspetor (Mestrado) – salário inicial de R$ 9.769,75 + 30% periculosidade + auxílio transporte + gratificação por porte de arma (quando couber) de R$ 1.000,00