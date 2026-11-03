São Gonçalo: Policia Civil encontrou corpo carbonizado dentro de um carro incendiado na tarde de domingo - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Policia Civil encontrou corpo carbonizado dentro de um carro incendiado na tarde de domingoReprodução/Internet

Publicado 03/11/2026 13:24

Polícia Civil iniciou uma investigação para esclarecer a morte de uma pessoa encontrada carbonizada dentro de um automóvel incendiado em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. O caso foi registrado na tarde de domingo (1º) e está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).





De acordo com as informações apuradas, o veículo foi localizado em chamas na Rua B, no bairro Granjas Cabuçu. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o incêndio e, após extinguir o fogo, encontraram um corpo no interior do automóvel.



Policiais militares do 35º BPM também estiveram no local e identificaram diversos estojos de munição calibre 9 milímetros nas proximidades do carro. O material foi recolhido e passou a integrar as linhas de investigação conduzidas pela polícia.



O automóvel foi identificado preliminarmente como um Hyundai i30 preto, modelo 2013. Segundo consulta realizada pelos agentes, não havia registro de roubo ou furto relacionado ao veículo. LEIA MAIS: São Gonçalo: milícia atua em 40% das mortes na cidade De acordo com as informações apuradas, o veículo foi localizado em chamas na Rua B, no bairro Granjas Cabuçu. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o incêndio e, após extinguir o fogo, encontraram um corpo no interior do automóvel.Policiais militares do 35º BPM também estiveram no local e identificaram diversos estojos de munição calibre 9 milímetros nas proximidades do carro. O material foi recolhido e passou a integrar as linhas de investigação conduzidas pela polícia.O automóvel foi identificado preliminarmente como um Hyundai i30 preto, modelo 2013. Segundo consulta realizada pelos agentes, não havia registro de roubo ou furto relacionado ao veículo.

Área foi isolada para realização de perícia técnica





A área foi isolada para a realização da perícia técnica, que deverá auxiliar na reconstituição dos fatos e na identificação das circunstâncias da morte. Investigadores também buscam esclarecer se o incêndio foi provocado propositalmente e qual a possível relação entre a vítima e o proprietário do carro.



Embora tenham circulado informações não oficiais sobre possíveis marcas de tiros no corpo, as autoridades ainda não confirmaram essa hipótese. A Polícia Civil informou apenas que diligências estão em andamento para identificar a vítima e esclarecer a dinâmica do caso.



Em nota, a corporação informou que a DHNSG prossegue com as investigações para apurar todas as circunstâncias do ocorrido. Até o momento, não há informações confirmadas sobre autoria, motivação ou como a morte aconteceu.