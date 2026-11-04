São Gonçalo: projeto urbanístico e paisagístico para a orla recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx - Jonnathan Smith/Ascom

São Gonçalo: projeto urbanístico e paisagístico para a orla recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle MarxJonnathan Smith/Ascom

Publicado 04/11/2026 00:55





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O novo espaço tem como foco o turismo e conta com novas calçadas, novo piso, pergolados, iluminação pública de LED, academia para idosos e arquibancada. O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), tem como principal objetivo criar novos espaços de permanência e convivência. A inauguração está muito próxima, mas, enquanto isso, os bares e restaurantes do local seguem funcionando normalmente. A nova Praia das Pedrinhas está muito próxima de ser inaugurada. A orla na Rua Sérgio Martins de Carvalho foi completamente revitalizada pelas equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo. Nesta semana, estão sendo realizados trabalhos finais que incluem paisagismo pela Secretaria de Conservação e a instalação de equipamentos para restringir o acesso de veículos à nova orla e de bicicletários. Além disso, a Subsecretaria de Iluminação Pública está realizando reparos em lâmpadas de postes do local.LEIA MAIS: Praia das Pedrinhas recebe equipamentos para a nova orla O novo espaço tem como foco o turismo e conta com novas calçadas, novo piso, pergolados, iluminação pública de LED, academia para idosos e arquibancada. O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), tem como principal objetivo criar novos espaços de permanência e convivência. A inauguração está muito próxima, mas, enquanto isso, os bares e restaurantes do local seguem funcionando normalmente.

Os gonçalenses, que já aproveitaram a Praia das Pedrinhas neste feriado, estão ansiosos pela conclusão dos trabalhos. É o caso de Cintia Vieira Novaes, de 46 anos, que estava no local para aproveitar a terça de sol e passar um momento com a família. "Viemos almoçar e é a primeira vez que venho aqui após as obras, posso dizer que está tudo lindo, muito melhor", disse ela. Thayllan Vieira, de 11 anos, é neto de Cintia e também aprovou a novidade. "Eu gostei muito, vou poder brincar muito aqui, está legal", disse.



Drenagem e pavimentação



As intervenções tiveram início no lado esquerdo da orla da praia, com redes de drenagem, pavimentação, padronização das calçadas, esgotamento sanitário e abastecimento de água. Neste segundo trecho de obras, foram feitos ainda serviços de drenagem, para evitar alagamentos, e a instalação de redes de esgoto e de água pela concessionária Águas do Rio. O projeto urbanístico e paisagístico para a orla recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural. As obras ainda visam promover acessibilidade para pessoas com deficiência (PcDs).

