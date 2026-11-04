São Gonçalo: projeto urbanístico e paisagístico para a orla recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle MarxJonnathan Smith/Ascom
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O novo espaço tem como foco o turismo e conta com novas calçadas, novo piso, pergolados, iluminação pública de LED, academia para idosos e arquibancada. O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), tem como principal objetivo criar novos espaços de permanência e convivência. A inauguração está muito próxima, mas, enquanto isso, os bares e restaurantes do local seguem funcionando normalmente.
Drenagem e pavimentação
As intervenções tiveram início no lado esquerdo da orla da praia, com redes de drenagem, pavimentação, padronização das calçadas, esgotamento sanitário e abastecimento de água. Neste segundo trecho de obras, foram feitos ainda serviços de drenagem, para evitar alagamentos, e a instalação de redes de esgoto e de água pela concessionária Águas do Rio. O projeto urbanístico e paisagístico para a orla recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural. As obras ainda visam promover acessibilidade para pessoas com deficiência (PcDs).
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