São Gonçalo: a corporação informou que material entorpecente foi apreendido durante a ocorrência - Reprodução/Internet

São Gonçalo: a corporação informou que material entorpecente foi apreendido durante a ocorrênciaReprodução/Internet

Publicado 04/11/2026 15:46

Um homem de aproximadamente 60 anos, ainda sem identificação oficial, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo durante um confronto armado na Comunidade da Coruja, situada no bairro Neves, em São Gonçalo . O episódio ocorreu na tarde da última terça-feira (3) e mobilizou diferentes forças de segurança.

De acordo com o registro oficial da corporação, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) realizavam patrulhamento na região quando teriam sido recebidos a tiros por um grupo de cerca de cinco indivíduos armados. Os militares relataram que revidaram à agressão, dando início a uma troca de tiros.



Após o fim do tiroteio, a equipe policial realizou uma varredura no perímetro e encontrou a vítima ferida no chão. Os próprios militares afirmam não ter efetuado disparos na direção do homem. O cidadão foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Geral de São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos. A corporação informou que materiais entorpecentes foram apreendidos durante a operação na comunidade.



Até o momento, não há indícios de que o idoso estivesse envolvido com a ação criminosa ou com os suspeitos do tiroteio. A ocorrência foi formalmente registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e na 73ª DP (Neves), que agora conduzem as diligências para esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar a origem do tiro que atingiu a vítima.

Investigação sobre a origem dos disparos

Um dos pontos centrais da apuração é esclarecer de onde partiu o tiro que atingiu a vítima. Em depoimento à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, os policiais militares afirmaram que não dispararam na direção do homem.

A Comunidade da Coruja enfrenta desafios relacionados à violência urbana, realidade que impacta diretamente a rotina dos moradores. A insegurança afeta a circulação de pessoas, o funcionamento do comércio local e o acesso a serviços públicos.



Moradores relatam preocupação com episódios de conflitos armados e seus reflexos no dia a dia da região. Em períodos de maior tensão, atividades escolares e atendimentos podem ser prejudicados. Especialistas destacam que o enfrentamento da violência exige ações integradas nas áreas de segurança, educação e assistência social.



Lideranças comunitárias também defendem mais investimentos em oportunidades para jovens e projetos sociais. Além do policiamento, iniciativas de inclusão e geração de renda são apontadas como caminhos para reduzir a vulnerabilidade social. A população cobra medidas que garantam mais tranquilidade e qualidade de vida. O fortalecimento das políticas públicas é considerado fundamental para promover mudanças duradouras. O objetivo é construir um ambiente mais seguro e favorável ao desenvolvimento da comunidade.