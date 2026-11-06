São Gonçalo: segunda edição da Feira Mundo EcoSol, projeto da Rede Solidária Mulheres da Parada, acontece no domingoDivulgação/Ascom
O público que for à feira poderá curtir também o som da cantora Rafaela Torres e do percussionista Rubens Pavuna, do coletivo Ubuntu Beats; do coletivo Samba em Nome Delas, formado pela cantora Nilze Benedicto, Cris Percussa e Flavia Freitas, além da poesia do coletivo Costurando Afetos.
As crianças e os adultos poderão participar ainda de oficinas de compostagem, trança nagô, guirlanda de retalhos e turbante.
Na Barraca da Gratidão, as pessoas poderão deixar itens e adquirir outros, como peças de decoração, livros, utensílios e outros como uma verdadeira troca solidária e sustentável.
Já a Barraca da Reciclagem servirá como um ponto de coleta de tampinhas plásticas (garrafas e outros recipientes), medicamentos vencidos, pilhas, baterias, lâmpadas, celulares e carregadores. Tudo será encaminhado para a destinação correta.
Projeto lançou Moeda Social
A moeda social Sol voltará a circular na Feira para fortalecer os empreendedores solidários, valorizando o trabalho de quem produz e ajudando os negócios coletivos a crescerem.
O que é a Rede Solidária MP - A Rede Solidária Mulheres da Parada é uma capacitação de empreendimentos coletivos que praticam o princípio da Economia Solidária e realizada com o apoio do Ministério do Trabalho e Emprego e da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária. O objetivo do projeto é oferecer conhecimentos e consultoria para melhorar o trabalho e o faturamento dos empreendedores solidários de São Gonçalo e cidades vizinhas.
SERVIÇO
Feira Solidária Mulheres da Parada
Data: 11 de outubro (próximo domingo)
Horário: Das 9h às 17h
Local: Praça Zé Garoto, São Gonçalo
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