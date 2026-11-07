Niterói: Área de lazer está sendo revitalizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano - Divulgação/Ascom

Niterói: Área de lazer está sendo revitalizada pela Secretaria de Desenvolvimento UrbanoDivulgação/Ascom

Publicado 07/11/2026 07:31

A Praça Leonor Corrêa, mais conhecida pelos moradores como Praça da Trindade , está passando por uma ampla revitalização promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. As intervenções já começam a mudar o cenário de uma das principais áreas de convivência da região, que deverá oferecer mais conforto, segurança e opções de lazer para crianças, jovens, adultos e idosos.





As obras fazem parte de um conjunto de ações voltadas à valorização dos espaços públicos, com o objetivo de incentivar a prática esportiva, fortalecer a convivência social e proporcionar mais qualidade de vida para a população. Além da modernização da estrutura existente, o projeto prevê a criação de novos equipamentos voltados para atividades recreativas e esportivas.



Quem passa pelo local já consegue perceber as mudanças. Entre os serviços concluídos estão a instalação de novos postes com iluminação em LED, que garantem maior eficiência energética e reforçam a segurança durante a noite, além da construção de passeios internos em concreto para facilitar a circulação dos frequentadores.



Também foram implantados pisos táteis destinados à orientação e acessibilidade de pessoas com deficiência visual, reforçando o compromisso do projeto com a inclusão. A quadra poliesportiva recebeu nova pintura e está sendo preparada para oferecer melhores condições de uso aos atletas e praticantes de atividades esportivas.



Outro destaque é a instalação de mobiliário urbano, como mesas e cadeiras de concreto, que contribuirão para transformar a praça em um ambiente ainda mais acolhedor para famílias e grupos de amigos. Paralelamente, equipes trabalham na colocação do piso drenante, tecnologia que permite maior absorção da água da chuva pelo solo, auxiliando na preservação ambiental e reduzindo a formação de poças em períodos chuvosos.



O projeto prevê ainda a implantação de uma nova academia voltada para a terceira idade, incentivando hábitos saudáveis e a prática regular de exercícios físicos. Além disso, a praça ganhará uma nova quadra poliesportiva e um bicicletário, ampliando as opções para quem utiliza a bicicleta como meio de transporte ou lazer.



As intervenções incluem também melhorias urbanísticas e paisagísticas, com novo tratamento das áreas verdes e readequação dos espaços de convivência. A área destinada a eventos comunitários está recebendo ajustes estruturais para ampliar a funcionalidade do local e garantir mais conforto ao público.



Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o projeto foi elaborado seguindo as normas técnicas de acessibilidade, permitindo uma circulação mais segura e confortável para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.



A revitalização tem sido acompanhada de perto pela população e já recebe avaliações positivas. Morador de Nova Cidade há mais de uma década, o professor Gabriel do Carmo acredita que as mudanças vão além da modernização da infraestrutura.



Para ele, a renovação da praça fortalece o sentimento de pertencimento dos moradores e valoriza um importante espaço de convivência da região. O professor destacou como pontos positivos a instalação do piso drenante, a recuperação da quadra esportiva e a criação de equipamentos voltados aos idosos. LEIA MAIS: Obras na Praia das Pedrinhas estão recebendo ajustes finais As obras fazem parte de um conjunto de ações voltadas à valorização dos espaços públicos, com o objetivo de incentivar a prática esportiva, fortalecer a convivência social e proporcionar mais qualidade de vida para a população. Além da modernização da estrutura existente, o projeto prevê a criação de novos equipamentos voltados para atividades recreativas e esportivas.Quem passa pelo local já consegue perceber as mudanças. Entre os serviços concluídos estão a instalação de novos postes com iluminação em LED, que garantem maior eficiência energética e reforçam a segurança durante a noite, além da construção de passeios internos em concreto para facilitar a circulação dos frequentadores.Também foram implantados pisos táteis destinados à orientação e acessibilidade de pessoas com deficiência visual, reforçando o compromisso do projeto com a inclusão. A quadra poliesportiva recebeu nova pintura e está sendo preparada para oferecer melhores condições de uso aos atletas e praticantes de atividades esportivas.Outro destaque é a instalação de mobiliário urbano, como mesas e cadeiras de concreto, que contribuirão para transformar a praça em um ambiente ainda mais acolhedor para famílias e grupos de amigos. Paralelamente, equipes trabalham na colocação do piso drenante, tecnologia que permite maior absorção da água da chuva pelo solo, auxiliando na preservação ambiental e reduzindo a formação de poças em períodos chuvosos.O projeto prevê ainda a implantação de uma nova academia voltada para a terceira idade, incentivando hábitos saudáveis e a prática regular de exercícios físicos. Além disso, a praça ganhará uma nova quadra poliesportiva e um bicicletário, ampliando as opções para quem utiliza a bicicleta como meio de transporte ou lazer.As intervenções incluem também melhorias urbanísticas e paisagísticas, com novo tratamento das áreas verdes e readequação dos espaços de convivência. A área destinada a eventos comunitários está recebendo ajustes estruturais para ampliar a funcionalidade do local e garantir mais conforto ao público.Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o projeto foi elaborado seguindo as normas técnicas de acessibilidade, permitindo uma circulação mais segura e confortável para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.A revitalização tem sido acompanhada de perto pela população e já recebe avaliações positivas. Morador de Nova Cidade há mais de uma década, o professor Gabriel do Carmo acredita que as mudanças vão além da modernização da infraestrutura.Para ele, a renovação da praça fortalece o sentimento de pertencimento dos moradores e valoriza um importante espaço de convivência da região. O professor destacou como pontos positivos a instalação do piso drenante, a recuperação da quadra esportiva e a criação de equipamentos voltados aos idosos.



Espaço segue protegido durante as obras



Enquanto os trabalhos avançam, a praça permanece cercada por tapumes para garantir a segurança de pedestres e trabalhadores. Apesar das intervenções, os foodtrucks instalados no entorno continuam funcionando normalmente, mantendo o movimento e a atividade comercial na região.



Com a conclusão das obras, a expectativa é que a Praça da Trindade se torne um dos principais pontos de encontro e lazer da comunidade, reunindo infraestrutura moderna, acessibilidade e espaços adequados para a prática esportiva e o convívio social. A iniciativa reforça a importância dos investimentos públicos na recuperação de áreas urbanas e na promoção do bem-estar dos moradores.