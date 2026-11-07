Niterói: Área de lazer está sendo revitalizada pela Secretaria de Desenvolvimento UrbanoDivulgação/Ascom

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Leonardo Soares
A Praça Leonor Corrêa, mais conhecida pelos moradores como Praça da Trindade, está passando por uma ampla revitalização promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. As intervenções já começam a mudar o cenário de uma das principais áreas de convivência da região, que deverá oferecer mais conforto, segurança e opções de lazer para crianças, jovens, adultos e idosos.
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As obras fazem parte de um conjunto de ações voltadas à valorização dos espaços públicos, com o objetivo de incentivar a prática esportiva, fortalecer a convivência social e proporcionar mais qualidade de vida para a população. Além da modernização da estrutura existente, o projeto prevê a criação de novos equipamentos voltados para atividades recreativas e esportivas.

Quem passa pelo local já consegue perceber as mudanças. Entre os serviços concluídos estão a instalação de novos postes com iluminação em LED, que garantem maior eficiência energética e reforçam a segurança durante a noite, além da construção de passeios internos em concreto para facilitar a circulação dos frequentadores.

Também foram implantados pisos táteis destinados à orientação e acessibilidade de pessoas com deficiência visual, reforçando o compromisso do projeto com a inclusão. A quadra poliesportiva recebeu nova pintura e está sendo preparada para oferecer melhores condições de uso aos atletas e praticantes de atividades esportivas.

Outro destaque é a instalação de mobiliário urbano, como mesas e cadeiras de concreto, que contribuirão para transformar a praça em um ambiente ainda mais acolhedor para famílias e grupos de amigos. Paralelamente, equipes trabalham na colocação do piso drenante, tecnologia que permite maior absorção da água da chuva pelo solo, auxiliando na preservação ambiental e reduzindo a formação de poças em períodos chuvosos.

O projeto prevê ainda a implantação de uma nova academia voltada para a terceira idade, incentivando hábitos saudáveis e a prática regular de exercícios físicos. Além disso, a praça ganhará uma nova quadra poliesportiva e um bicicletário, ampliando as opções para quem utiliza a bicicleta como meio de transporte ou lazer.

As intervenções incluem também melhorias urbanísticas e paisagísticas, com novo tratamento das áreas verdes e readequação dos espaços de convivência. A área destinada a eventos comunitários está recebendo ajustes estruturais para ampliar a funcionalidade do local e garantir mais conforto ao público.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o projeto foi elaborado seguindo as normas técnicas de acessibilidade, permitindo uma circulação mais segura e confortável para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A revitalização tem sido acompanhada de perto pela população e já recebe avaliações positivas. Morador de Nova Cidade há mais de uma década, o professor Gabriel do Carmo acredita que as mudanças vão além da modernização da infraestrutura.

Para ele, a renovação da praça fortalece o sentimento de pertencimento dos moradores e valoriza um importante espaço de convivência da região. O professor destacou como pontos positivos a instalação do piso drenante, a recuperação da quadra esportiva e a criação de equipamentos voltados aos idosos.


Espaço segue protegido durante as obras


Enquanto os trabalhos avançam, a praça permanece cercada por tapumes para garantir a segurança de pedestres e trabalhadores. Apesar das intervenções, os foodtrucks instalados no entorno continuam funcionando normalmente, mantendo o movimento e a atividade comercial na região.

Com a conclusão das obras, a expectativa é que a Praça da Trindade se torne um dos principais pontos de encontro e lazer da comunidade, reunindo infraestrutura moderna, acessibilidade e espaços adequados para a prática esportiva e o convívio social. A iniciativa reforça a importância dos investimentos públicos na recuperação de áreas urbanas e na promoção do bem-estar dos moradores.