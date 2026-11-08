São Gonçalo: carreta da mamografia vai acontecer na Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: carreta da mamografia vai acontecer na Praça Estephânia de Carvalho, no Zé GarotoRenan Otto/Ascom

Publicado 08/11/2026 05:59

As mulheres de São Gonçalo que aguardam exames especializados pela rede pública de saúde contarão, na próxima semana, com um reforço importante no atendimento. A cidade receberá a Carreta da Mamografia, unidade itinerante voltada à realização de exames preventivos e de diagnóstico, que ficará estacionada na Praça Estephânia de Carvalho, no bairro Zé Garoto, entre os dias 9 e 14 de junho.





A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio de Janeiro e tem como objetivo ampliar o acesso aos exames voltados à saúde feminina. A previsão é que mais de 500 procedimentos sejam realizados ao longo dos seis dias de funcionamento da unidade móvel.



Os atendimentos acontecerão diariamente, das 8h às 16h, contemplando mulheres que já possuem solicitação médica registrada no Sistema Único de Saúde (SUS) e que aguardam convocação por meio da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde.



Exames serão realizados apenas com agendamento prévio



A Secretaria de Saúde esclarece que o serviço não funcionará por demanda espontânea. O atendimento será destinado exclusivamente às pacientes que já integram a fila de espera da regulação municipal para realização de mamografias e ultrassonografias.



Além da mamografia, a carreta também oferecerá exames de ultrassonografia transvaginal, pélvica e das mamas. As pacientes estão sendo contatadas pela equipe da Central de Regulação, que realiza os agendamentos por telefone.



Por isso, a orientação é que as mulheres cadastradas fiquem atentas às ligações recebidas pelo número (21) 3195-5198. Segundo a secretaria, não é possível retornar chamadas perdidas para confirmar a marcação. O processo de agendamento já está em andamento e seguirá até a sexta-feira anterior ao início dos atendimentos. LEIA MAIS: Mais uma unidade de saúde de São Gonçalo passa a fazer exames de mamografia A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio de Janeiro e tem como objetivo ampliar o acesso aos exames voltados à saúde feminina. A previsão é que mais de 500 procedimentos sejam realizados ao longo dos seis dias de funcionamento da unidade móvel.Os atendimentos acontecerão diariamente, das 8h às 16h, contemplando mulheres que já possuem solicitação médica registrada no Sistema Único de Saúde (SUS) e que aguardam convocação por meio da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde.Exames serão realizados apenas com agendamento prévioA Secretaria de Saúde esclarece que o serviço não funcionará por demanda espontânea. O atendimento será destinado exclusivamente às pacientes que já integram a fila de espera da regulação municipal para realização de mamografias e ultrassonografias.Além da mamografia, a carreta também oferecerá exames de ultrassonografia transvaginal, pélvica e das mamas. As pacientes estão sendo contatadas pela equipe da Central de Regulação, que realiza os agendamentos por telefone.Por isso, a orientação é que as mulheres cadastradas fiquem atentas às ligações recebidas pelo número (21) 3195-5198. Segundo a secretaria, não é possível retornar chamadas perdidas para confirmar a marcação. O processo de agendamento já está em andamento e seguirá até a sexta-feira anterior ao início dos atendimentos.



Diagnóstico precoce é principal objetivo



A chegada da unidade móvel integra uma estratégia da Secretaria de Estado de Saúde para apoiar os municípios na ampliação dos exames preventivos, principalmente aqueles relacionados ao câncer de mama. A doença é a mais frequente entre as mulheres brasileiras e tem maiores chances de tratamento bem-sucedido quando identificada precocemente.



Além da detecção de possíveis casos da doença, os exames realizados na carreta também contribuem para a investigação de outras alterações que podem comprometer a saúde feminina, permitindo acompanhamento médico mais rápido e eficaz.



A subsecretária de Regulação, Amanda Corrêa, destacou a importância da ação para reduzir a demanda reprimida e fortalecer a assistência oferecida à população.



Segundo ela, a iniciativa amplia a capacidade de atendimento da rede municipal e contribui para acelerar o acesso a exames essenciais para a prevenção e o monitoramento da saúde das mulheres, garantindo maior agilidade no atendimento das pacientes que aguardam na fila de regulação.



As pacientes que forem convocadas deverão comparecer ao local levando documento oficial de identidade, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e o pedido médico emitido pelo SUS. É necessário apresentar também cópias de todos os documentos solicitados.



Após a realização dos exames, os resultados ficarão sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde. Cada paciente receberá um protocolo contendo as orientações necessárias para acessar os laudos posteriormente.



Com a chegada da Carreta da Mamografia, São Gonçalo reforça as ações voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce, ampliando o acesso a exames fundamentais para a saúde da população feminina e reduzindo o tempo de espera por procedimentos especializados na rede pública.