São Gonçalo: curta-metragem poderá ser assistido gratuitamente pelo público a partir da estreia no YouTube - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: curta-metragem poderá ser assistido gratuitamente pelo público a partir da estreia no YouTubeDivulgação/Ascom

Publicado 08/11/2026 06:09

A cena audiovisual de São Gonçalo ganha mais um capítulo com a estreia do curta-metragem “Enquanto ainda há tempo”, novo trabalho desenvolvido pelos artistas gonçalenses Kamylla Duarte e Lucas Nunes. O lançamento acontece no próximo dia 13, às 19h, por meio do canal oficial do Coletivo Bruma no YouTube, permitindo que o público acompanhe gratuitamente a produção.





A obra marca a segunda parceria audiovisual da dupla, que vem investindo na criação de curtas-metragens voltados para plataformas digitais. Além de idealizadores do projeto, Kamylla e Lucas também assinam o roteiro, a direção e a atuação principal do filme, reforçando o caráter autoral da produção.



Uma história de encontros e descobertas



Com uma narrativa sensível e carregada de simbolismos, o curta aborda o encontro entre duas pessoas de universos bastante diferentes. Apesar das diferenças, a convivência entre os personagens constrói uma amizade capaz de provocar reflexões, mudanças pessoais e novas formas de enxergar a vida.



A proposta da produção aposta em uma abordagem poética para tratar temas universais, como o tempo, as conexões humanas e a capacidade das relações transformarem trajetórias. Ao longo da história, os personagens compartilham experiências que os levam a descobertas internas, criando uma trama marcada pela delicadeza emocional.



Segundo os criadores, o desenvolvimento do projeto envolveu meses de preparação, incluindo pesquisas estéticas, construção narrativa e aprofundamento dos elementos simbólicos que compõem a obra.



“O curta é resultado de meses de desenvolvimento criativo, envolvendo a construção do roteiro, pesquisas estéticas e estudos sobre os simbolismos presentes na narrativa”, destacam os artistas.



Além de contar uma história intimista, o filme também se destaca pela valorização da produção cultural local. As gravações aconteceram em cenários de São Gonçalo e Niterói, fortalecendo a presença da região no audiovisual independente.



A equipe técnica foi formada majoritariamente por profissionais gonçalenses, demonstrando o potencial criativo existente na cidade e contribuindo para dar visibilidade a talentos locais. A iniciativa reforça uma tendência cada vez mais presente no cenário cultural fluminense: a produção de obras independentes fora dos grandes centros de filmagem.



Para os realizadores, a escolha de trabalhar com profissionais da região não apenas fortalece a identidade do projeto, como também ajuda a movimentar a produção artística local e criar oportunidades para novos profissionais do setor.



Outro destaque do curta é a trilha sonora inédita, composta especialmente para a produção pelos artistas Alisson Siqueira e Bella Garzezi. Além de participarem da criação musical, eles também interpretam as canções presentes no filme.



A trilha foi pensada para dialogar diretamente com a atmosfera contemplativa da narrativa, contribuindo para ampliar a experiência emocional do espectador e reforçar os sentimentos transmitidos pela história. LEIA MAIS: Com cenas aéreas, cineasta de São Gonçalo retrata a cidade em novo documentário A obra marca a segunda parceria audiovisual da dupla, que vem investindo na criação de curtas-metragens voltados para plataformas digitais. Além de idealizadores do projeto, Kamylla e Lucas também assinam o roteiro, a direção e a atuação principal do filme, reforçando o caráter autoral da produção.Uma história de encontros e descobertasCom uma narrativa sensível e carregada de simbolismos, o curta aborda o encontro entre duas pessoas de universos bastante diferentes. Apesar das diferenças, a convivência entre os personagens constrói uma amizade capaz de provocar reflexões, mudanças pessoais e novas formas de enxergar a vida.A proposta da produção aposta em uma abordagem poética para tratar temas universais, como o tempo, as conexões humanas e a capacidade das relações transformarem trajetórias. Ao longo da história, os personagens compartilham experiências que os levam a descobertas internas, criando uma trama marcada pela delicadeza emocional.Segundo os criadores, o desenvolvimento do projeto envolveu meses de preparação, incluindo pesquisas estéticas, construção narrativa e aprofundamento dos elementos simbólicos que compõem a obra.“O curta é resultado de meses de desenvolvimento criativo, envolvendo a construção do roteiro, pesquisas estéticas e estudos sobre os simbolismos presentes na narrativa”, destacam os artistas.Além de contar uma história intimista, o filme também se destaca pela valorização da produção cultural local. As gravações aconteceram em cenários de São Gonçalo e Niterói, fortalecendo a presença da região no audiovisual independente.A equipe técnica foi formada majoritariamente por profissionais gonçalenses, demonstrando o potencial criativo existente na cidade e contribuindo para dar visibilidade a talentos locais. A iniciativa reforça uma tendência cada vez mais presente no cenário cultural fluminense: a produção de obras independentes fora dos grandes centros de filmagem.Para os realizadores, a escolha de trabalhar com profissionais da região não apenas fortalece a identidade do projeto, como também ajuda a movimentar a produção artística local e criar oportunidades para novos profissionais do setor.Outro destaque do curta é a trilha sonora inédita, composta especialmente para a produção pelos artistas Alisson Siqueira e Bella Garzezi. Além de participarem da criação musical, eles também interpretam as canções presentes no filme.A trilha foi pensada para dialogar diretamente com a atmosfera contemplativa da narrativa, contribuindo para ampliar a experiência emocional do espectador e reforçar os sentimentos transmitidos pela história.



Exibição gratuita e acessível



Com classificação livre, “Enquanto ainda há tempo” poderá ser assistido gratuitamente pelo público a partir da estreia no YouTube. A produção também contará com legendas, recurso que amplia a acessibilidade e permite que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo.



A expectativa dos produtores é alcançar espectadores de diferentes faixas etárias e estimular reflexões sobre as relações humanas, utilizando a linguagem audiovisual como instrumento de conexão e sensibilização.



Os interessados em acompanhar novidades sobre o projeto, bastidores e futuras produções do Coletivo Bruma podem obter mais informações por meio do perfil oficial no Instagram, @curtas.bruma.



Com uma proposta intimista, equipe predominantemente local e um olhar poético sobre os encontros que transformam vidas, o curta chega como mais uma demonstração da força da produção cultural independente de São Gonçalo, ampliando o espaço para narrativas autorais produzidas na região.