São Gonçalo: Prefeitura busca construir um Plano Diretor mais alinhado às necessidades da população - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Prefeitura busca construir um Plano Diretor mais alinhado às necessidades da populaçãoReprodução/Internet

Publicado 08/11/2026 06:26

A revisão do Plano Diretor de São Gonçalo avança para uma nova etapa de participação popular. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), dará início, entre os dias 9 e 13 de novembro, às Oficinas Locais de Propostas, série de encontros que será realizada em diferentes regiões do município para debater medidas que irão nortear o desenvolvimento da cidade nos próximos anos.





Os encontros acontecerão sempre das 18h às 21h e representam a terceira fase do processo de revisão do principal instrumento de planejamento urbano do município. Após a realização de audiências públicas e oficinas voltadas ao compartilhamento de informações e apresentação de diagnósticos técnicos, a população passa agora a ter a oportunidade de analisar propostas concretas elaboradas para o futuro da cidade.



A nova etapa tem como principal objetivo aproximar ainda mais os moradores das decisões que impactam diretamente o cotidiano dos bairros. Durante as reuniões, os participantes poderão conhecer as sugestões apresentadas pelas equipes técnicas, avaliar se elas atendem às demandas locais e contribuir com apontamentos, ajustes e novas ideias. LEIA MAIS: São Gonçalo promove oficinas online para a revisão do Plano Diretor Os encontros acontecerão sempre das 18h às 21h e representam a terceira fase do processo de revisão do principal instrumento de planejamento urbano do município. Após a realização de audiências públicas e oficinas voltadas ao compartilhamento de informações e apresentação de diagnósticos técnicos, a população passa agora a ter a oportunidade de analisar propostas concretas elaboradas para o futuro da cidade.A nova etapa tem como principal objetivo aproximar ainda mais os moradores das decisões que impactam diretamente o cotidiano dos bairros. Durante as reuniões, os participantes poderão conhecer as sugestões apresentadas pelas equipes técnicas, avaliar se elas atendem às demandas locais e contribuir com apontamentos, ajustes e novas ideias.

Município quer ampliar a participação popular



A expectativa da administração municipal é ampliar a participação popular e garantir que as diferentes realidades existentes em São Gonçalo sejam contempladas na construção das diretrizes urbanísticas que irão compor o novo Plano Diretor.



Entre os temas que estarão em discussão estão mobilidade urbana, habitação, desenvolvimento econômico, questões ambientais, uso e ocupação do solo e políticas voltadas à melhoria da infraestrutura urbana. Esses assuntos são considerados estratégicos para orientar o crescimento ordenado da cidade e definir prioridades para investimentos públicos e privados.



Durante as oficinas, os participantes terão acesso a mapas, materiais ilustrativos e atividades em grupo que facilitarão a compreensão das propostas apresentadas. A metodologia foi planejada para tornar o debate mais acessível e incentivar a participação ativa dos moradores, independentemente do nível de conhecimento técnico sobre planejamento urbano.



As contribuições registradas ao longo dos encontros serão analisadas pelas equipes responsáveis pela revisão do Plano Diretor e poderão ser incorporadas às propostas finais antes da elaboração dos projetos de lei que serão encaminhados para apreciação do Legislativo municipal.



Embora qualquer cidadão possa participar de qualquer uma das oficinas programadas, a recomendação da Prefeitura é que os moradores priorizem os encontros realizados em regiões próximas às suas residências ou locais de convivência. Dessa forma, será possível aprofundar discussões relacionadas às necessidades específicas de cada território e fortalecer a construção de soluções mais adequadas para cada área da cidade.



A administração municipal destaca que a participação da população é considerada uma das etapas mais importantes do processo de revisão, uma vez que permite integrar conhecimento técnico e experiências vividas pelos cidadãos no dia a dia dos bairros.



As Oficinas Locais de Propostas acontecerão em cinco pontos diferentes de São Gonçalo: no dia 9 de novembro, na Escola Municipal Luiz Gonzaga, em São Miguel; no dia 10, na Escola Municipal Marcus Vinicius Cruz de Mello Moraes, em Santa Izabel; no dia 11, no Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no Laranjal; no dia 12, no Centro Interescolar Ulysses Guimarães, em Porto da Madama; e no dia 13, na Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva, em Venda da Cruz.



Ao abrir espaço para que moradores apresentem sugestões e avaliem as propostas em debate, a Prefeitura busca construir um Plano Diretor mais alinhado às necessidades da população e aos desafios do crescimento urbano. O documento servirá como uma das principais referências para orientar o desenvolvimento de São Gonçalo nas próximas décadas, definindo diretrizes para mobilidade, meio ambiente, expansão urbana e qualidade de vida da população.