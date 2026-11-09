São Gonçalo: prefeito Capitão Nelson está acompanhando os trabalhos e reforçou a importância de que os pacientes tenham instalações mais humanizadas - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: prefeito Capitão Nelson está acompanhando os trabalhos e reforçou a importância de que os pacientes tenham instalações mais humanizadasDivulgação/Ascom

Publicado 09/11/2026 01:46

A Prefeitura de São Gonçalo iniciou um conjunto de melhorias na Clínica da Criança Célio Carvalho Martins, localizada no bairro Zé Garoto, com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento e oferecer mais conforto a pacientes, familiares e profissionais de saúde. As intervenções envolvem a reorganização dos espaços internos, adequações estruturais e a criação de novos ambientes que permitirão a expansão dos serviços prestados à população.





As obras estão sendo realizadas de forma gradual para evitar impactos no funcionamento da unidade, que continua atendendo normalmente durante o período das intervenções. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o projeto foi planejado para modernizar a clínica e tornar os processos internos mais eficientes, garantindo melhores condições de acolhimento e assistência às crianças atendidas no local.



Entre as principais novidades previstas está a implantação do atendimento odontológico, serviço que passará a integrar a rede de especialidades oferecidas pela unidade. Com isso, as famílias terão acesso a mais um serviço de saúde sem a necessidade de deslocamento para outras unidades do município.



Além da inclusão do consultório odontológico, a clínica terá aumento no número de consultórios disponíveis para atendimento médico. Atualmente com seis espaços destinados às consultas, a estrutura passará a contar com sete salas, ampliando a capacidade operacional da unidade e contribuindo para melhorar o fluxo de pacientes.



As mudanças também contemplam melhorias em áreas voltadas à realização de exames. A unidade continuará oferecendo procedimentos como eletrocardiograma, videoendoscopia nasal e exames laboratoriais, fortalecendo a assistência prestada às crianças e possibilitando maior integração entre diagnóstico e tratamento em um mesmo espaço. LEIA MAIS: Praça do Zé Garoto tem domingo de recreação com Caravana de Arte e Lazer As obras estão sendo realizadas de forma gradual para evitar impactos no funcionamento da unidade, que continua atendendo normalmente durante o período das intervenções. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o projeto foi planejado para modernizar a clínica e tornar os processos internos mais eficientes, garantindo melhores condições de acolhimento e assistência às crianças atendidas no local.Entre as principais novidades previstas está a implantação do atendimento odontológico, serviço que passará a integrar a rede de especialidades oferecidas pela unidade. Com isso, as famílias terão acesso a mais um serviço de saúde sem a necessidade de deslocamento para outras unidades do município.Além da inclusão do consultório odontológico, a clínica terá aumento no número de consultórios disponíveis para atendimento médico. Atualmente com seis espaços destinados às consultas, a estrutura passará a contar com sete salas, ampliando a capacidade operacional da unidade e contribuindo para melhorar o fluxo de pacientes.As mudanças também contemplam melhorias em áreas voltadas à realização de exames. A unidade continuará oferecendo procedimentos como eletrocardiograma, videoendoscopia nasal e exames laboratoriais, fortalecendo a assistência prestada às crianças e possibilitando maior integração entre diagnóstico e tratamento em um mesmo espaço.

Reorganização dos setores busca mais eficiência

Parte importante da intervenção envolve a reformulação da distribuição dos ambientes. No prédio principal, foram promovidas adequações voltadas à melhoria da circulação interna e à organização dos serviços. As mudanças atingem setores estratégicos, como os consultórios médicos e a área de apoio destinada aos funcionários.



Uma das alterações previstas é a integração da regulação ao fluxo interno da clínica. O setor, responsável pelo cadastramento e encaminhamento de exames e consultas especializadas, passará a contar com acesso direto dentro da unidade, facilitando o atendimento aos usuários e agilizando processos administrativos.



Outra frente de trabalho envolve a reorganização dos acessos ao prédio. A proposta é garantir uma circulação mais segura e funcional, tanto para pacientes quanto para profissionais que atuam diariamente na clínica.



O projeto também prevê a utilização de um imóvel anexo, onde serão concentradas áreas administrativas. No novo espaço funcionarão a sala da direção, o setor de coleta, uma sala específica para curativos e o almoxarifado. A redistribuição dessas atividades permitirá que o prédio principal seja mais direcionado ao atendimento assistencial, otimizando o uso das instalações.



Segundo a direção da unidade, todas as áreas da clínica passarão por melhorias estruturais, incluindo pintura, manutenção das redes elétrica e hidráulica e revisão geral das instalações. As intervenções seguem um cronograma planejado para garantir que os serviços continuem sendo oferecidos sem interrupções significativas.



A iniciativa atende a uma determinação da administração municipal, que acompanha o andamento das obras e defende a modernização dos equipamentos públicos de saúde. O objetivo é oferecer ambientes mais adequados para pacientes e funcionários, promovendo um atendimento mais humanizado e acolhedor.



Além da modernização física, as melhorias foram elaboradas em conformidade com as exigências estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), garantindo que os novos espaços atendam aos padrões técnicos e de segurança exigidos para unidades de saúde.



Com a ampliação da estrutura, a inclusão de novos serviços e a reorganização dos setores administrativos e assistenciais, a expectativa é que a Clínica da Criança Célio Carvalho Martins fortaleça sua capacidade de atendimento e ofereça condições ainda melhores para o acompanhamento da saúde infantil em São Gonçalo. As reformas representam mais um investimento na qualificação da rede municipal de saúde e na melhoria dos serviços prestados à população gonçalense.