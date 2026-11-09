São Gonçalo: renovação da matrícula na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) começa nesta segunda - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: renovação da matrícula na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) começa nesta segundaDivulgação/Ascom

Publicado 09/11/2026 01:59

A Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo inicia nesta segunda-feira (9) o período de renovação de matrícula para estudantes que já fazem parte da rede pública municipal de ensino. O processo contempla alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e deverá ser realizado diretamente nas unidades escolares até o próximo dia 13 de novembro.





A renovação é uma etapa fundamental para assegurar a permanência dos estudantes na rede municipal no ano letivo de 2027. Por isso, pais, responsáveis e alunos maiores de idade devem ficar atentos ao calendário estabelecido pela Prefeitura para evitar a perda das vagas.



Além da renovação, a Secretaria também divulgou o cronograma completo para novos ingressos e transferências internas, organizando o processo de matrícula para milhares de estudantes do município. A expectativa é que o sistema permita uma distribuição mais eficiente das vagas disponíveis e um melhor planejamento da rede de ensino para o próximo ano.



Para os alunos que desejam mudar de unidade escolar dentro da própria rede municipal, o período de solicitação de remanejamento acontecerá entre os dias 23 e 27 de novembro. Nesses casos, os responsáveis deverão procurar a secretaria da escola onde o estudante está matriculado e seguir os procedimentos definidos pela instituição. A efetivação das matrículas dos estudantes remanejados está prevista para ocorrer entre os dias 11 e 15 de janeiro de 2027. LEIA MAIS: Cederj prorroga inscrições para o vestibular 2027 A renovação é uma etapa fundamental para assegurar a permanência dos estudantes na rede municipal no ano letivo de 2027. Por isso, pais, responsáveis e alunos maiores de idade devem ficar atentos ao calendário estabelecido pela Prefeitura para evitar a perda das vagas.Além da renovação, a Secretaria também divulgou o cronograma completo para novos ingressos e transferências internas, organizando o processo de matrícula para milhares de estudantes do município. A expectativa é que o sistema permita uma distribuição mais eficiente das vagas disponíveis e um melhor planejamento da rede de ensino para o próximo ano.Para os alunos que desejam mudar de unidade escolar dentro da própria rede municipal, o período de solicitação de remanejamento acontecerá entre os dias 23 e 27 de novembro. Nesses casos, os responsáveis deverão procurar a secretaria da escola onde o estudante está matriculado e seguir os procedimentos definidos pela instituição. A efetivação das matrículas dos estudantes remanejados está prevista para ocorrer entre os dias 11 e 15 de janeiro de 2027.

Pré-matrícula para novos alunos será feita pela internet



Já para quem pretende ingressar na rede municipal pela primeira vez, o processo de pré-matrícula será realizado exclusivamente pela internet. As inscrições estarão abertas entre os dias 14 e 27 de dezembro, por meio da plataforma digital disponibilizada pela Prefeitura.



O resultado da pré-matrícula será divulgado no dia 14 de janeiro de 2027. Os candidatos contemplados deverão comparecer à unidade escolar indicada entre os dias 18 e 22 de janeiro para concluir o procedimento e efetivar a matrícula.



A Secretaria de Educação informou ainda que os estudantes que não forem selecionados na primeira chamada serão automaticamente inseridos em uma lista de espera. O sistema considerará as três opções de escola indicadas pelo candidato no momento da inscrição.



De acordo com as regras estabelecidas para o processo, a posição na lista de espera seguirá a ordem cronológica da solicitação. Entretanto, a Prefeitura reforça que estudantes com deficiência continuarão tendo prioridade na convocação, conforme previsto nas diretrizes educacionais adotadas pelo município.



Outro ponto importante é que os responsáveis terão a possibilidade de alterar a unidade escolar escolhida enquanto o estudante estiver na lista de espera. No entanto, ao solicitar a mudança, uma nova posição será gerada, levando em consideração a data e o horário do novo pedido.



A divulgação da lista de espera está programada para o dia 29 de janeiro de 2027. Na mesma data, a administração municipal pretende disponibilizar informações sobre eventuais vagas remanescentes nas unidades da rede.



A Secretaria de Educação esclarece que a ordem de inscrição na pré-matrícula não garante prioridade automática para obtenção da vaga. O processo seguirá critérios previamente definidos para assegurar uma distribuição justa e de acordo com as políticas públicas educacionais.



Entre os fatores considerados estão a origem do estudante na própria rede municipal de São Gonçalo, a prioridade para pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação, além da idade dos candidatos e da proximidade da residência em relação à escola pretendida.



Em situações de empate, terão preferência os estudantes oriundos da rede pública municipal e, posteriormente, os candidatos de maior idade.



Com a divulgação do cronograma, a Prefeitura busca dar mais previsibilidade às famílias e garantir que o processo de matrícula para 2027 ocorra de forma organizada. A orientação é que pais e responsáveis acompanhem atentamente as datas estabelecidas para cada etapa, evitando contratempos e assegurando a participação dos estudantes no próximo ano letivo da rede municipal de São Gonçalo.