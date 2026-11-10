São Gonçalo: atleta mirim irá disputar um torneio de jiu-jítsu fora do país, o AJP Tour Abu Dhabi - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: atleta mirim irá disputar um torneio de jiu-jítsu fora do país, o AJP Tour Abu DhabiDivulgação/Ascom

Publicado 10/11/2026 01:00

O esporte de São Gonçalo ganhará mais representantes em competições de destaque nos próximos meses. Com o suporte do programa Auxílio ao Atleta Gonçalense, três jovens esportistas do município receberam apoio para disputar eventos de nível nacional e internacional, levando o nome da cidade para importantes arenas esportivas.





A iniciativa, desenvolvida pela Prefeitura de São Gonçalo por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, tem como objetivo oferecer suporte financeiro a atletas de alto rendimento, contribuindo para custear despesas relacionadas a viagens, inscrições e participação em competições. O benefício vem se consolidando como uma ferramenta de incentivo ao desenvolvimento esportivo local.



Entre os atletas contemplados estão Miguel de Souza, de 10 anos, e Jasmim Alves, de 9 anos, ambos praticantes de jiu-jítsu. Os dois vão representar São Gonçalo no AJP Tour Abu Dhabi, competição que será realizada no Catar entre os dias 11 e 16 de novembro. O torneio reúne jovens talentos da modalidade de diferentes países e é considerado uma das vitrines mais importantes para atletas das categorias de base. LEIA MAIS: São Gonçalo reforça projetos de esporte A iniciativa, desenvolvida pela Prefeitura de São Gonçalo por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, tem como objetivo oferecer suporte financeiro a atletas de alto rendimento, contribuindo para custear despesas relacionadas a viagens, inscrições e participação em competições. O benefício vem se consolidando como uma ferramenta de incentivo ao desenvolvimento esportivo local.Entre os atletas contemplados estão Miguel de Souza, de 10 anos, e Jasmim Alves, de 9 anos, ambos praticantes de jiu-jítsu. Os dois vão representar São Gonçalo no AJP Tour Abu Dhabi, competição que será realizada no Catar entre os dias 11 e 16 de novembro. O torneio reúne jovens talentos da modalidade de diferentes países e é considerado uma das vitrines mais importantes para atletas das categorias de base.

Oportunidade para os jovens

A participação em um evento internacional representa uma oportunidade significativa para os jovens gonçalenses adquirirem experiência competitiva, trocarem conhecimentos com atletas de outras nacionalidades e ampliarem sua visibilidade no cenário esportivo. Além disso, o desempenho em campeonatos desse porte pode abrir portas para futuras competições e novos patrocínios.



Outro nome que contará com o apoio do programa é Thiago Miguel Ferreira, de 13 anos. O atleta participará do Kids International Open, marcado para o dia 29 de novembro, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A competição reúne jovens promessas de diversas regiões do país e se destaca pela elevada qualidade técnica dos participantes.



Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, o auxílio tem sido fundamental para garantir que talentos locais possam disputar torneios importantes sem que as limitações financeiras impeçam o desenvolvimento de suas carreiras esportivas. O programa busca democratizar o acesso às competições e fortalecer a presença de atletas da cidade em eventos de alto nível.



O secretário municipal de Esporte e Lazer, Diego Andrade, destacou o papel inspirador dos jovens esportistas para outras crianças e adolescentes do município. Para ele, cada atleta que conquista espaço em competições de destaque demonstra o potencial esportivo existente em São Gonçalo e reforça a importância dos investimentos públicos no setor.



Andrade também ressaltou que histórias de dedicação e superação servem de incentivo para que mais jovens encontrem no esporte uma oportunidade de crescimento pessoal e social. Na avaliação do secretário, os atletas representam exemplos positivos para os moradores de diferentes bairros da cidade.



O Auxílio ao Atleta Gonçalense é destinado a esportistas de alto rendimento com idade superior a oito anos e contempla representantes de diversas modalidades. Para participar, é necessário atender aos critérios estabelecidos pela regulamentação municipal, incluindo vínculo com entidades esportivas reconhecidas, como federações, confederações e organismos olímpicos ou paralímpicos.



Com o embarque de novos representantes para competições importantes, São Gonçalo reforça sua aposta no esporte como ferramenta de inclusão, desenvolvimento e projeção da cidade. A expectativa é que o apoio oferecido pelo programa continue revelando talentos e ampliando a presença de atletas gonçalenses em campeonatos nacionais e internacionais nos próximos anos.