São Gonçalo: vacinação é destinada a animais com mais de três meses de idade que estejam em boas condições de saúdeDivulgação/Ascom
A vacinação é destinada a animais com mais de três meses de idade que estejam em boas condições de saúde. A iniciativa integra as estratégias de prevenção da doença e reforça a importância da imunização periódica dos animais domésticos para proteger também a população.
Os tutores poderão procurar qualquer um dos postos de vacinação disponíveis na cidade, independentemente do bairro onde residem. A orientação é que os cães sejam conduzidos com coleira e guia, enquanto os animais considerados agressivos ou de grande porte utilizem também focinheira, garantindo maior segurança durante o atendimento.
No caso dos gatos, a recomendação é que sejam transportados em caixas apropriadas ou recipientes seguros, uma medida que ajuda a evitar fugas e acidentes durante o deslocamento e a permanência nos pontos de vacinação.
A Secretaria de Saúde alerta que animais doentes não devem receber a vacina naquele momento. Cães e gatos que apresentem febre, diarreia ou qualquer outro quadro clínico que comprometa a saúde devem aguardar a recuperação antes da imunização. A orientação também vale para fêmeas gestantes ou que estejam amamentando filhotes, situações em que a vacinação deve ser adiada para garantir o bem-estar dos animais.
A campanha é considerada uma das principais ações de saúde pública voltadas ao controle da raiva, enfermidade viral que afeta mamíferos e continua sendo uma preocupação sanitária em diversos países. Embora os casos sejam mais raros graças às campanhas de imunização, a vacinação permanece fundamental para evitar a circulação do vírus.
Prevenção continua disponível após a campanha
Para os tutores que não puderem comparecer no dia da mobilização, a Prefeitura informou que a vacina continuará sendo oferecida nos Centros de Atendimento Veterinário Municipal (Cavems), localizados nos bairros Mutuá e Alcântara. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento prévio ou distribuição de senhas.
A disponibilidade permanente do imunizante busca ampliar a cobertura vacinal e garantir que o maior número possível de animais receba a proteção adequada contra a doença.
A raiva é uma infecção viral grave que não possui cura após o aparecimento dos sintomas. A enfermidade pode atingir animais e seres humanos, sendo classificada como uma zoonose. A transmissão ocorre principalmente por meio da saliva de animais infectados, através de mordidas, arranhões ou até mesmo lambeduras em ferimentos ou mucosas.
Entre os transmissores mais conhecidos estão cães e gatos, mas morcegos e outros mamíferos silvestres também podem disseminar o vírus. Por isso, autoridades sanitárias reforçam que a vacinação dos animais domésticos segue sendo a forma mais eficaz de prevenção.
Com a expectativa de vacinar dezenas de milhares de animais nesta segunda etapa da campanha, São Gonçalo busca ampliar a proteção da população e manter o controle de uma doença que, apesar de prevenível, ainda representa risco à saúde pública quando os índices de imunização ficam abaixo do recomendado.
RELAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO:
2ª ETAPA – 14 de novembro
1 - Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
2 - USF Doutel de Andrade, Maria Paula
3 - Cavem Alcântara
4 - USF Badger da Silveira, Tribobó
5 - USF Luiza de Marilac, Novo México
6 - USF Anaia Pequeno
7 - USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Izabel
8 - USF Emílio Ribas, Barracão
9 - USF Manoel de Abreu, Ipiíba
10 - USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê
11 - USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
12 - USF Vista Alegre
13 - USF Vereador Josias Muniz, Rio do Ouro
14 - USF Oswaldo Cruz, Amendoeira
15 - USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei
16 - Escola Municipal Professora Virgínia de Seixas Cruz, Jardim Nova República
17 - USF José Avelino da Silva, Tribobó
18 - USF Marilea Cardoso, Jóquei
19 - USF Apolo III
20 - USF Almerinda
21 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
22 - Escola Municipal Desembargador Ronald de Souza, Alcântara
23 - Creas Arsenal
24 - PAM Coelho
25 - USF Irmã Dulce, Trindade
26 - Escola Municipal Roberto Silveira, Mutondo
27 - USF Vila Três
28 - Associação de Moradores do Jardim Fluminense
29 - Escola Municipal Leonor Corrêa, Trindade
30 - Escola Municipal Maria Eulália Conceição de Oliveira Maciel, Raul Veiga
31 - USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
32 - USF Tancredo Neves, Luiz Caçador
33 - Escola Municipal Prefeito Jayme Mendonça de Campos, Monjolos
34 - Escola Municipalizada Casa da Criança, Apolo III
35 - Escola Municipal Marcus Vinícius Cruz de Melo Moraes, Santa Izabel
36 - USF Bandeirantes
37 - Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
38 - Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
39 - Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha
40 - Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
41 - Escola Municipal Professora Marluce Salles de Almeida, Trindade
42 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima (Cariranha), Jardim Catarina
43 - USF Roberto Silveira, Vista Alegre
44 - USF Louis Pasteur, Guaxindiba
45 - USF Juarez Antunes, Laranjal
46 - USF Aníbal Porto, Monjolos
47 - USF Santa Luzia
48 - USF Florença Helena Pereira da Silva Marins, Largo da Ideia
49 - Academia da Saúde Waldemar Lugão Mulim (Cras Monjolos)
50 - Escola Municipal Anísio Spínola Teixeira, Santa Luzia
51 - USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro
52 - Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, Laranjal
53 - USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
54 - Clínica da Família de Marambaia
55 - Cras Vista Alegre
56 - Escola Municipal João Cabral de Melo Neto, Vista Alegre
57 - Igreja Católica São José Operário, Jardim Catarina
58 - USF Jardim Catarina I
59 - USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
60 - Ciep Municipalizado Anita Garibaldi, Jardim Catarina
61 - Parque RJ Nosso Sonho, Boa Vista
62 - USF Nova Cidade
63 - Colégio Municipal Irene Barbosa Ornellas, Jardim Catarina
Foto: Julio Diniz
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