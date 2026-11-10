São Gonçalo: vacinação é destinada a animais com mais de três meses de idade que estejam em boas condições de saúdeDivulgação/Ascom

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Leonardo Soares
A Prefeitura de São Gonçalo realiza no próximo sábado (14) a segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica, com atendimento distribuído em 63 pontos espalhados pelo município. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, acontecerá das 8h às 17h e tem como meta imunizar aproximadamente 60 mil cães e gatos contra a raiva.
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A vacinação é destinada a animais com mais de três meses de idade que estejam em boas condições de saúde. A iniciativa integra as estratégias de prevenção da doença e reforça a importância da imunização periódica dos animais domésticos para proteger também a população.

Os tutores poderão procurar qualquer um dos postos de vacinação disponíveis na cidade, independentemente do bairro onde residem. A orientação é que os cães sejam conduzidos com coleira e guia, enquanto os animais considerados agressivos ou de grande porte utilizem também focinheira, garantindo maior segurança durante o atendimento.

No caso dos gatos, a recomendação é que sejam transportados em caixas apropriadas ou recipientes seguros, uma medida que ajuda a evitar fugas e acidentes durante o deslocamento e a permanência nos pontos de vacinação.

A Secretaria de Saúde alerta que animais doentes não devem receber a vacina naquele momento. Cães e gatos que apresentem febre, diarreia ou qualquer outro quadro clínico que comprometa a saúde devem aguardar a recuperação antes da imunização. A orientação também vale para fêmeas gestantes ou que estejam amamentando filhotes, situações em que a vacinação deve ser adiada para garantir o bem-estar dos animais.

A campanha é considerada uma das principais ações de saúde pública voltadas ao controle da raiva, enfermidade viral que afeta mamíferos e continua sendo uma preocupação sanitária em diversos países. Embora os casos sejam mais raros graças às campanhas de imunização, a vacinação permanece fundamental para evitar a circulação do vírus.

Prevenção continua disponível após a campanha

Para os tutores que não puderem comparecer no dia da mobilização, a Prefeitura informou que a vacina continuará sendo oferecida nos Centros de Atendimento Veterinário Municipal (Cavems), localizados nos bairros Mutuá e Alcântara. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento prévio ou distribuição de senhas.

A disponibilidade permanente do imunizante busca ampliar a cobertura vacinal e garantir que o maior número possível de animais receba a proteção adequada contra a doença.

A raiva é uma infecção viral grave que não possui cura após o aparecimento dos sintomas. A enfermidade pode atingir animais e seres humanos, sendo classificada como uma zoonose. A transmissão ocorre principalmente por meio da saliva de animais infectados, através de mordidas, arranhões ou até mesmo lambeduras em ferimentos ou mucosas.

Entre os transmissores mais conhecidos estão cães e gatos, mas morcegos e outros mamíferos silvestres também podem disseminar o vírus. Por isso, autoridades sanitárias reforçam que a vacinação dos animais domésticos segue sendo a forma mais eficaz de prevenção.

Com a expectativa de vacinar dezenas de milhares de animais nesta segunda etapa da campanha, São Gonçalo busca ampliar a proteção da população e manter o controle de uma doença que, apesar de prevenível, ainda representa risco à saúde pública quando os índices de imunização ficam abaixo do recomendado.



RELAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO:

2ª ETAPA – 14 de novembro

1 - Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

2 - USF Doutel de Andrade, Maria Paula

3 - Cavem Alcântara

4 - USF Badger da Silveira, Tribobó

5 - USF Luiza de Marilac, Novo México

6 - USF Anaia Pequeno

7 - USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Izabel

8 - USF Emílio Ribas, Barracão

9 - USF Manoel de Abreu, Ipiíba

10 - USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê

11 - USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

12 - USF Vista Alegre

13 - USF Vereador Josias Muniz, Rio do Ouro

14 - USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

15 - USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

16 - Escola Municipal Professora Virgínia de Seixas Cruz, Jardim Nova República

17 - USF José Avelino da Silva, Tribobó

18 - USF Marilea Cardoso, Jóquei

19 - USF Apolo III

20 - USF Almerinda

21 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

22 - Escola Municipal Desembargador Ronald de Souza, Alcântara

23 - Creas Arsenal

24 - PAM Coelho

25 - USF Irmã Dulce, Trindade

26 - Escola Municipal Roberto Silveira, Mutondo

27 - USF Vila Três

28 - Associação de Moradores do Jardim Fluminense

29 - Escola Municipal Leonor Corrêa, Trindade

30 - Escola Municipal Maria Eulália Conceição de Oliveira Maciel, Raul Veiga

31 - USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

32 - USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

33 - Escola Municipal Prefeito Jayme Mendonça de Campos, Monjolos

34 - Escola Municipalizada Casa da Criança, Apolo III

35 - Escola Municipal Marcus Vinícius Cruz de Melo Moraes, Santa Izabel

36 - USF Bandeirantes

37 - Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

38 - Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

39 - Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha

40 - Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

41 - Escola Municipal Professora Marluce Salles de Almeida, Trindade

42 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima (Cariranha), Jardim Catarina

43 - USF Roberto Silveira, Vista Alegre

44 - USF Louis Pasteur, Guaxindiba

45 - USF Juarez Antunes, Laranjal

46 - USF Aníbal Porto, Monjolos

47 - USF Santa Luzia

48 - USF Florença Helena Pereira da Silva Marins, Largo da Ideia

49 - Academia da Saúde Waldemar Lugão Mulim (Cras Monjolos)

50 - Escola Municipal Anísio Spínola Teixeira, Santa Luzia

51 - USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

52 - Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, Laranjal

53 - USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

54 - Clínica da Família de Marambaia

55 - Cras Vista Alegre

56 - Escola Municipal João Cabral de Melo Neto, Vista Alegre

57 - Igreja Católica São José Operário, Jardim Catarina

58 - USF Jardim Catarina I

59 - USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

60 - Ciep Municipalizado Anita Garibaldi, Jardim Catarina

61 - Parque RJ Nosso Sonho, Boa Vista

62 - USF Nova Cidade

63 - Colégio Municipal Irene Barbosa Ornellas, Jardim Catarina



Foto: Julio Diniz