São Gonçalo: vacinação é destinada a animais com mais de três meses de idade que estejam em boas condições de saúde - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: vacinação é destinada a animais com mais de três meses de idade que estejam em boas condições de saúdeDivulgação/Ascom

Publicado 10/11/2026 01:30

Prefeitura de São Gonçalo realiza no próximo sábado (14) a segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica, com atendimento distribuído em 63 pontos espalhados pelo município. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, acontecerá das 8h às 17h e tem como meta imunizar aproximadamente 60 mil cães e gatos contra a raiva.