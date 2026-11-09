São Gonçalo: fogo danificou a cobertura do imóvel e parte da carroceria de um caminhão da empresa - Reprodução/Internet

São Gonçalo: fogo danificou a cobertura do imóvel e parte da carroceria de um caminhão da empresaReprodução/Internet

Publicado 09/11/2026 15:27

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente as instalações de uma fábrica de artigos para festas na madrugada desta segunda-feira (9), no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. O sinistro gerou um impacto financeiro estimado em mais de R$ 1 milhão, comprometendo o trabalho de 16 funcionários e destruindo todo o estoque que seria enviado para um evento comercial no estado do Espírito Santo.





As primeiras chamas foram notadas no galpão por volta das 3h da manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h50, mobilizando rapidamente equipes de resgate e combate a incêndios dos quartéis de São Gonçalo e do Colubandê. Os bombeiros concentraram os esforços na Avenida Presidente Roosevelt, via de acesso localizada às margens da RJ-104, no sentido Itaboraí.



O fogo avançou rapidamente pela estrutura do galpão, destruindo maquinários essenciais de corte, matérias-primas como placas de fabricação, além de danificar a cobertura do imóvel e parte da carroceria de um caminhão da empresa. O trabalho das equipes de emergência estendeu-se ao longo de toda a manhã, sendo concluído com o controle definitivo das chamas por volta das 10h50. Apesar do forte estrago material, não foram registradas pessoas feridas no local. LEIA MAIS: Polícia fecha fábrica clandestina de anabolizantes e prende duas pessoas As primeiras chamas foram notadas no galpão por volta das 3h da manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h50, mobilizando rapidamente equipes de resgate e combate a incêndios dos quartéis de São Gonçalo e do Colubandê. Os bombeiros concentraram os esforços na Avenida Presidente Roosevelt, via de acesso localizada às margens da RJ-104, no sentido Itaboraí.O fogo avançou rapidamente pela estrutura do galpão, destruindo maquinários essenciais de corte, matérias-primas como placas de fabricação, além de danificar a cobertura do imóvel e parte da carroceria de um caminhão da empresa. O trabalho das equipes de emergência estendeu-se ao longo de toda a manhã, sendo concluído com o controle definitivo das chamas por volta das 10h50. Apesar do forte estrago material, não foram registradas pessoas feridas no local.

A tragédia ocorreu logo após um período de trabalho intenso. A equipe da empresa havia operado até o final da tarde de domingo (8) para finalizar e embalar o lote de produtos que seria levado para a feira capixaba. Todo o material produzido para o evento, somado ao maquinário de produção e aos insumos armazenados, foi consumido pelo fogo. As causas exatas que deram origem ao incêndio ainda permanecem sob investigação das autoridades competentes.

Campanha de arrecadação comunitária

Diante do cenário desolador e do elevado prejuízo financeiro, a administração da fábrica, liderada por Priscila Marraschi em conjunto com a equipe de colaboradores, deu início a uma campanha de arrecadação comunitária online. A iniciativa busca levantar recursos para cobrir os custos imediatos, garantindo a manutenção dos pagamentos dos trabalhadores durante a paralisação das atividades, além de auxiliar no financiamento dos reparos estruturais no telhado do galpão e na aquisição de novos equipamentos.



A reconstrução do espaço exigirá um esforço conjunto, e os organizadores destacam que qualquer contribuição financeira é fundamental para que o empreendimento possa retomar suas operações na região de São Gonçalo.