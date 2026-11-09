São Gonçalo: novo concurso público da Guarda Municipal está com o prazo para inscrições na reta final - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: novo concurso público da Guarda Municipal está com o prazo para inscrições na reta finalRenan Otto/Ascom

Publicado 09/11/2026 15:43

Os interessados em participar do novo concurso público da Guarda Municipal devem ficar atentos ao calendário. O prazo para inscrições entra na reta final e termina no próximo dia 18 de novembro. A seleção oferece oportunidades para candidatos de nível médio e superior, além da formação de um amplo cadastro de reserva para futuras convocações.





Ao todo, o certame disponibiliza 101 vagas imediatas. Desse total, 100 são destinadas ao cargo de guarda municipal nível II, sendo 95 para ampla concorrência e cinco reservadas a pessoas com deficiência. Há ainda uma vaga para psicólogo, direcionada à ampla concorrência. O edital também prevê a composição de um cadastro de reserva com 500 vagas, ampliando as possibilidades de futuras admissões conforme a necessidade da administração municipal.



As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do portal do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), organizador do processo seletivo. Os candidatos têm até o dia 18 de novembro para concluir o cadastro. Já o pagamento da taxa de inscrição, fixada em R$ 95,18, poderá ser efetuado até 19 de novembro em instituições bancárias autorizadas, como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e Caixa Econômica Federal.



A nova seleção é vista como uma oportunidade para quem busca ingressar na carreira pública, especialmente na área de segurança municipal. O cargo de guarda municipal nível II exige ensino médio completo, comprovado por diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AB ou superior.



Os aprovados para essa função terão remuneração inicial de R$ 3.172,96. A expectativa é que os novos agentes reforcem as ações de segurança preventiva, ordenamento urbano e proteção do patrimônio público desenvolvidas pela Guarda Municipal. LEIA MAIS: Guarda Municipal de São Gonçalo apresenta novo uniforme e estrutura da ROMU Ao todo, o certame disponibiliza 101 vagas imediatas. Desse total, 100 são destinadas ao cargo de guarda municipal nível II, sendo 95 para ampla concorrência e cinco reservadas a pessoas com deficiência. Há ainda uma vaga para psicólogo, direcionada à ampla concorrência. O edital também prevê a composição de um cadastro de reserva com 500 vagas, ampliando as possibilidades de futuras admissões conforme a necessidade da administração municipal.As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do portal do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), organizador do processo seletivo. Os candidatos têm até o dia 18 de novembro para concluir o cadastro. Já o pagamento da taxa de inscrição, fixada em R$ 95,18, poderá ser efetuado até 19 de novembro em instituições bancárias autorizadas, como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e Caixa Econômica Federal.A nova seleção é vista como uma oportunidade para quem busca ingressar na carreira pública, especialmente na área de segurança municipal. O cargo de guarda municipal nível II exige ensino médio completo, comprovado por diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AB ou superior.Os aprovados para essa função terão remuneração inicial de R$ 3.172,96. A expectativa é que os novos agentes reforcem as ações de segurança preventiva, ordenamento urbano e proteção do patrimônio público desenvolvidas pela Guarda Municipal.

Exigências variam de acordo com a função

Para os candidatos interessados na vaga de psicólogo, os requisitos incluem formação superior em Psicologia, diploma reconhecido pelo MEC, registro ativo no Conselho Regional de Psicologia (CRP) e CNH na categoria AB ou superior. A remuneração inicial prevista para o cargo é de R$ 4.535,54.



A abertura do concurso busca fortalecer o quadro de servidores e ampliar a capacidade operacional dos serviços prestados à população. Além das vagas imediatas, o cadastro de reserva permitirá a convocação de novos profissionais durante o período de validade da seleção, conforme a demanda do município.



Os candidatos inscritos também devem acompanhar os próximos passos do cronograma. A divulgação do cartão de convocação contendo informações sobre local, horário e data da prova objetiva está prevista para o dia 14 de janeiro de 2027. O documento ficará disponível no portal do Selecon e será fundamental para o acesso ao exame.



Especialistas em concursos públicos recomendam que os candidatos não deixem a inscrição para os últimos dias, evitando problemas relacionados à instabilidade de sistemas ou dificuldades para efetuar o pagamento da taxa dentro do prazo estabelecido.



Com mais de uma centena de vagas imediatas e a possibilidade de futuras convocações por meio do cadastro de reserva, o concurso da Guarda Municipal surge como uma das principais oportunidades de ingresso no serviço público. Para os candidatos, o momento agora é de concluir a inscrição, organizar a preparação e intensificar os estudos para as etapas do processo seletivo que serão realizadas no início de 2027.



Para mais informações sobre o cronograma e o concurso, basta consultar os links a seguir: